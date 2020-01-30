ОКР и Министерство спорта призвали руководство ВФЛА уйти в отставку

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Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта страны рекомендуют руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая всех членов президиума.
ОКР и Министерство спорта призвали руководство ВФЛА уйти в отставку
  • РИА Новости

«Предлагаем руководству ВФЛА провести 31 января 2020 года заседание президиума организации, на котором рассмотреть вопрос о наделении действующей рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics необходимыми полномочиями по организации и проведению выборной конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU и другими международными организациями. Также предлагаем рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума ВФЛА», — гласит совместное заявление ОКР и Министерства спорта.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля в Москве. В настоящее время временно исполняющей обязанности президента организации является Юлия Тарасенко. 

Ранее Мария Ласицкене ответила на вопрос, будет ли она баллотироваться в президенты ВФЛА.

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