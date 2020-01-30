Ласицкене ответила на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не думала над выдвижением своей кандидатуры на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Даже не задумывалась об этом. Я действующая спортсменка. Будет нелепо и тяжело пытаться ещё и избираться в президенты ВФЛА. Вообще не рассматривала такой вариант. Я думаю, есть в лёгкой атлетике люди, которые могут помочь нам выйти из кризиса. Имён не спрашивайте. Не считаю, что должна называть их. Но на самом деле есть люди, которые хотят и могут помочь. Они должны быть заинтересованы в диалоге с международными организациями и совместных действиях по проведению ремонта, в котором нуждается наш вид спорта», — цитируют Ласицкене «Известия».

Ранее Ласицкене призвала отстранить руководство ВФЛА от контактов с World Athletics.