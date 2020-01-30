Ласицкене призвала отстранить руководство ВФЛА от контактов с World Athletics

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что нынешнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) продолжает дело предыдущего президента организации, Дмитрия Шляхтина.
Ласицкене призвала отстранить руководство ВФЛА от контактов с World Athletics
  • Reuters

«Я в ярости от того, что на тот момент министр спорта Павел Колобков, а также глава ОКР Станислав Поздняков проигнорировали обращения легкоатлетов относительно команды Дмитрия Шляхтина, которая продолжает руководить ВФЛА. Сегодняшнее решение AIU — их зона ответственности, их вина. Считаю, Юлия Тарасенко и все остальные работники ВФЛА должны быть отстранены от любых контактов с World Athletics и другой деятельности», — приводит РИА Новости слова Ласицкене.

Трёкратная чемпионка мира считает, что нынешнему руководству ВФЛА нельзя доверить процедуру восстановления организации в правах. 

«Письмо, которое в ближайшее время World Athletics пришлёт новому министру спорта Олегу Матыцину и ВФЛА, и, самое главное, реакция на это письмо — это последний шанс вернуть российских легкоатлетов на международную арену, а также возобновить процесс восстановления ВФЛА. Доверить этот шаг нынешним руководителям федерации нельзя», — добавила спортсменка.

Антикоррупционная легкоатлетическая организация Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовала World Athletics полностью исключить ВФЛА.

Ранее сообщалось, что ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность по делу Лысенко. 

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