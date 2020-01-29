ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность по делу Лысенко

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не согласна с позицией World Athletics относительно виновности российской стороны в фальсификации документов спортсмена Данила Лысенко.
ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность по делу Лысенко
  • Reuters

«ВФЛА не согласна с обвинениями, которые выдвигает Совет AIU по причине их необоснованности и недоказанности. Принимая во внимание нарушения процессуальных прав ВФЛА, в том числе предоставление ВФЛА очень сжатого времени для ответа на обвинения, которые готовились AIU в течении нескольких месяцев, непредоставление ВФЛА полного файла запрошенных документов (они предоставлялись частями), что потребовало получения ВФЛА отсрочки для подачи ответа по мере поступления от AIU материалов, которые лежат в основе обвинений. ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность. Мы рассматриваем все возможные правовые средства в рамках защиты нашей позиции и интересов спортсменов», — говорится в заявлении на сайте организации.

Совет AIU рекомендовал World Athletics полностью отстранить ВФЛА в связи с тем, что организация продолжает отрицать предъявленные ей обвинения в связи с делом Данила Лысенко, который предоставил поддельные документы в качестве аргументации пропуска трёх допинг-тестов.

Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса.

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