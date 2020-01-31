Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

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Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, соответствующее решение было принято комиссией Минспорта по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

Отмечается, что действие аккредитации будет приостановлено до 1 марта.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, отстранённой с 2016 года, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела прыгуна в высоту Даниила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что ОКР и Министерство спорта призвали руководство ВФЛА уйти в отставку.

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