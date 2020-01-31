Минспорт заявил, что решение по ВФЛА направлено на защиту интересов легкоатлетов

Министерство спорта России прокомментировало своё решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечёт дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта.

В ведомстве также полагают, что такое решение послужит для ВФЛА сигналом о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, отстранённой с 2016 года, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее стало известно, что Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА.