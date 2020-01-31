Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«У нас совершенно конкретная ситуация. Было принято беспрецедентное решение, но оно единственно верное сегодня и, надеюсь, поможет решению», — заявил Матыцин.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, отстранённой с 2016 года, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности — ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее Минспорт заявил, что решение по ВФЛА направлено на защиту интересов легкоатлетов.