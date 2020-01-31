Матыцин: целью кандидатов в президенты ВФЛА должна стать защита интересов легкоатлетов

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о желаемых качествах потенциальных кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Надеюсь, целью каждого кандидата будут защита интересов спортсменов, восстановление их участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе и — как конечная цель — полное восстановление ВФЛА», — заявил Матыцин.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, отстранённой с 2016 года, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА. Выборы нового главы организации запланированы на 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА.