Глава IWF отстранён на время расследования дела о махинациях с допингом

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Президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Тамаш Аян отстранён от исполнения обязанностей на 90 дней.
Глава IWF отстранён на время расследования дела о махинациях с допингом
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Об этом сообщил в Twitter журналист-расследователь Ник Батлер. Свою должность Аян занимал с 2000 года. Процедура состоялась в рамках заседания исполкома IWF в Дохе. Аян не будет заниматься рабочей деятельностью во время внутреннего расследования в организации. Высокопоставленный функционер обвиняется в сокрытии допинга.

По данным Батлера, временным президентом IWF на период отстранения Аяна назначена представительница США Урсула Папандреа.

Ранее сообщалось, что EOC примут участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.

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