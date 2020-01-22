EOC примут участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS

Европейские олимпийские комитеты (EOC) примут участие в судебном споре в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

Как сообщает пресс-служба EOC, текст заявления которой приводит ТАСС, целью участия организации в процессе является защита интересов национальных олимпийских комитетов Европы и чистых спортсменов.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА.