«Великобританию может ждать участь изгоя»: эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары

Скандал с пробами четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары стал следствием противостояния между UKAD и USADA. Об этом в интервью RT заявил директор центра международных отношений РГСУ Алан Мур. По его словам, два лагеря борются за деньги и влияние в мировом антидопинговом сообществе и их не особенно интересуют судьбы спортсменов. Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор предположил, что дело может перейти в юридическую плоскость, однако выразил сомнение в том, что британское агентство ожидает судьба РУСАДА.

Скандал с нежеланием Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) передать пробы бегуна Мо Фары продолжает обрастать новыми подробностями. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) опровергли информацию о требовании передать образцы в рамках расследования деятельности наставника Фары, Альберто Салазара, в чьём тренировочном лагере на протяжении семи лет занимался четырёхкратный олимпийский чемпион. При этом сам спортсмен заявил, что с ним никто не обсуждал данный вопрос, и подчеркнул, что готов дать согласие на перепроверку своих образцов.

. I’ve seen reports of my name in connection to UKAD and WADA about sample retesting. Just to be clear, I was not consulted about this and as I’ve said many times, I am happy for any anti-doping body to test any of my previous samples anytime. pic.twitter.com/0TAr3BPMR2 — Sir Mo Farah (@Mo_Farah) January 21, 2020

Большое количество вопросов вызвала реакция на возможные проверки со стороны WADA главы UKAD Николь Сапстед. Она заявила, что намерена воспрепятствовать любой попытке конфисковать данные в случае отсутствия убедительных обоснований. На сайте агентства появилось заявление от 4 марта 2017 года, в котором объясняется, что UKAD имеет право единолично проводить проверки и повторные анализы проб британских атлетов.

Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор выразил недоумение по поводу действий UKAD и заявления Сапстед. По его словам, подобные громкие дела должны быть досконально изучены и при необходимости должно быть проведено повторное вскрытие проб. Именно так были в своё время раскрыты аферы семикратного победителя «Тур де Франс» Лэнса Армстронга и бегуньи на короткие дистанции Марион Джонс.

«Отказывая в доступе к пробам, UKAD усложняет изначально простую ситуацию. Конечно, некоторые косвенные подозрения были и раньше. До начала сотрудничества с Салазаром Фара был довольно средним спортсменом, но за семь лет он стал одним из самых известных, заслуженных, почитаемых (а для многих и одним из величайших) британских спортсменов. Если о нём узнают нечто недостойное, это станет крайне болезненным ударом для национальной лёгкой атлетики», — заявил Кэшмор в интервью RT.

В то же время директор центра международных отношений РГСУ Алан Мур раскритиковал международную антидопинговую систему, ошибки в которой привели к возникновению подобных ситуаций. По его словам, национальные агентства не доверяют WADA. Свою роль здесь играет и пользующееся большим авторитетом Антидопинговое агентство США (USADA). Именно в его распоряжении оказались данные московской лаборатории, что привело к изоляции российского спорта.

«Мы вступили в новую, горячую фазу гражданской войны в англосаксонском антидопинговом сообществе: USADA против UKAD. США по-прежнему недовольны, что британцы получили очень денежный контракт на приведение российской системы в порядок. Американцы всеми средствами пытались подорвать позиции Великобритании, запрос проб Фары — очередной выпад в их сторону», — пояснил Мур.

При этом UKAD — одна из организаций, наиболее активно настаивавших на самом строгом наказании для России. В связи с этим оба эксперта назвали лицемерной позицию Великобритании.

«За отказ предоставить пробы ей грозит наказание. И если WADA будет действовать последовательно, то оно распространится на всех британских спортсменов. Напомню, что в случае России речь шла о полном отстранении. Если аналогичные меры примут в отношении Великобритании, то разразится буря всемирных масштабов, а о самой стране, как об одном из самых убеждённых сторонников принципа прозрачности, можно будет сказать: «За что боролись, на то и напоролись», — предположил Кэшмор.

Многие российские атлеты были дисквалифицированы за прошлые нарушения после перепроверки проб. По мнению Кэшмора, в ситуации с UKAD на это рассчитывать не приходится. В то же время Великобритания может понести наказание за отказ выдать сведения.

«Дело в том, что политика в сфере спорта не полностью гармонична и последовательна и не всегда справедлива. Поэтому предыдущие результаты Великобритании вряд ли подвергнут ретроспективному анализу. Скорее всего, WADA обратится с повторным запросом, предупредив, что в случае очередного отказа обратится в юридическую плоскость. Тогда Великобританию может ждать участь изгоя», — пояснил Кэшмор.

Подобное развитие событий предрёк и Мур. По его мнению, британская сторона попытается сделать всё возможное для затягивания процесса, чтобы не вскрылись новые допинговые нарушения.

«Олимпиада 2012 года была одной из самых грязных в истории. Пробы тех времён до сих пор на руках UKAD, а десятилетний период ещё не истёк. Если эти материалы будут представлены и исследованы, такие спортсмены-суперзвёзды, как Мо Фара и Джессика Эннис-Хилл незамедлительно окажутся под подозрением из-за тех, с кем контактировали. Я считаю, что британцы хотели бы скрыть очень многое — и очень многое рискуют потерять, если представят пробы», — добавил Мур.

Он поставил под сомнение слова самого Фары, который заверял, что прекратил бы сотрудничество с Салазаром, если бы знал о махинациях. Именно поэтому UKAD во что бы то ни стало хочет защитить своего спортсмена.

«UKAD борется не за чистый спорт и честную игру, а за деньги и власть. Оно было не против того, чтобы допустить на Олимпиаду некоторых российских спортсменов, USADA же выступает за их полное отстранение. До тех пор, пока Великобританию не обяжут предоставить пробы Фары, оно будет оставаться при своём влиянии и заработке. Судьба британских, российских или ирландских спортсменов этим агентствам безразлична», — уверен Мур.

Подводя итог, эксперт заявил, что нарушения антидопинговых правил происходят повсеместно, однако для проведения полноценных проверок необходимы серьёзные обоснования. Например, некоторые футболисты ведущих команд Английской премьер-лиги (АПЛ) проваливали или отказывались проходить тестирование, однако никакого наказания не последовало. По его мнению, UKAD необходимо лишить статуса соответствия, однако в ближайшее время это вряд ли произойдёт.

«Об этом говорилось уже давно: вся система прогнила до основания. Россия была удобным мальчиком для битья, но сейчас мы начинаем наблюдать раздоры внутри антидопингового сообщества. Наверху стоит отвратительная мафия, какой не ожидаешь там увидеть. USADA, по сути, пытается избавиться от UKAD, чтобы установить контроль над этой сферой и завладеть золотой жилой. Так что борьба станет крайне ожесточённой и ещё не раз даст о себе знать, особенно перед Олимпийскими играми в Токио», — прокомментировал ситуацию Мур.

Интересно, что позиция UKAD насторожила не только экспертов, но и самих легкоатлетов. Чемпионка Универсиады 2019 года в беге на 5 тыс. м Джессика Джадд призналась, что разочарована позицией агентства.

«Позор, что спортсмены сдают столько образцов, а их даже не перепроверяют под какими-то глупыми предлогами. Почему люди не хотят раскрывать свои данные? А вы удивляетесь, что лёгкая атлетика погибает от захлестнувшей её волны допинга», — написала Джадд в Twitter.

Disappointed in UKAD, the amount of samples that athletes give and they won't retest and use stupid excuses as to why, embarrassing. Why would people want to keep their data secret? And you wonder why athletics is dying a drug fuelled death #nothingtohidehttps://t.co/Xpzn91BR1r — Jess Judd (@jessjuddxx) January 18, 2020

В свою очередь, серебряная медалистка чемпионата мира 2007 года Кара Гучер, ставшая одной из спортсменок, чьи заявления инициировали расследование в отношении Салазара, выразила готовность предоставить свои пробы по просьбе WADA.

«Честно говоря, это возмутительно. Если уж признание тренера виновным в нарушении антидопинговых правил не является «весомым основанием», то я не знаю, что является», — написала Гучер.

В октябре 2019 года USADA на четыре года отстранило Салазара от спортивной деятельности по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Тренер отрицал свою вину и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Глава WADA Крейг Риди подчеркнул, что ко всем его бывшим подопечным будет приковано особо пристальное внимание и может потребоваться перепроверка их старых проб.