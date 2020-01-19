Пахноцкая: UKAD не должно чинить препятствий при передаче WADA проб Фары

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение о нежелании Британского антидопингового агентства (UKAD) передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы бегуна Мо Фары для их перепроверки в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Пахноцкая: UKAD не должно чинить препятствий при передаче WADA проб Фары
  • © Steve O'Sullivan, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех. В противном случае система не работает. Поэтому я считаю, что UKAD не должно чинить никаких препятствий при передаче проб», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что любая непрозрачность с любой стороны создаёт стену недоверия к антидопинговой системе.

«И, соответственно, её спортсменам как части системы. И речь сейчас идёт не только про UKAD», — добавила замгендиректора РУСАДА.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5 и 10 км. Салазар дисквалифицирован на четыре года за использование запрещённых методов и методик.

Ранее спортивный юрист высказал мнение, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары.

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