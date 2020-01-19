Юрист считает, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары

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Спортивный юрист Артём Пацев высказал мнение об информации британских СМИ, согласно которой Британское антидопинговое агентство (UKAD) не намерено передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы бегуна Мо Фары для их перепроверки в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Юрист считает, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары
  • Мо Фара / © Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Получается, что UKAD, которое когда-то выступало опекуном РУСАДА, грубейшим образом нарушает обязательные к применению стандарты WADA. Будет весьма странно, если WADA не пригрозит UKAD признанием несоответствия кодексу за такое нарушение», — приводит слова Пацева ТАСС.

Он отметил, что такая позиция UKAD очень настораживает и противоречит безусловному праву WADA потребовать для перепроверки любые пробы любого спортсмена.

«Я не понимаю, что на самом деле мешает отдать эти пробы на перепроверку прямо сейчас. Очевидно же, что требование, обращённое к UKAD, сделано в интересах чистого спорта и защиты всех чистых спортсменов мира, в том числе и самого Мо Фары, если ему нечего скрывать», — добавил юрист.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5 км и 10 км. Салазар дисквалифицирован на четыре года за использование запрещённых методов и методик.

Ранее Фара ответил на подозрения в свой адрес после дисквалификации бывшего тренера.

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