Фара ответил на подозрения в свой адрес после дисквалификации бывшего тренера

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фара прокомментировал подозрения в свой адрес после дисквалификации его бывшего тренера Альберто Салазара.

«Речь идет не о Мо Фаре, а об Альберто Салазаре. Я не Альберто. Мне никогда не давали ничего запрещённого. Я не употребляю тестостерон или любые другие подобные препараты», — приводит слова Фары РИА Новости со ссылкой на источник.

Он отметил, что его допинг-пробы всегда показывали отрицательный результат, а также он никогда не видел никаких нарушений в тренировочном лагере.

«Салазар говорил мне, что это всего лишь подозрения, но оказалось, что это ложь. Он давал мне обещание. Выяснилось, что это неправда», — сказал Фара.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее глава IAAF отреагировал на дисквалификацию экс-тренера Фары за допинг.