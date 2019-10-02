Глава IAAF отреагировал на дисквалификацию экс-тренера Фары за допинг

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу прокомментировал дисквалификацию бывшего тренера четырёхкратного олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике британца Мо Фары Альберто Салазара.

«Когда находишься в спорте так долго, как я, дружба и взаимоотношения проходят долгий путь. Мы с Альберто ставили рекорды в одно время. Обвинения USADA очень серьёзные, и сейчас между нами исключительно деловые отношения. Athletics Integrity Unit находится на связи с атлетами в орегонском лагере и просит их разорвать эти отношения», — цитирует Коу The Guardian.

Фара работал под руководством Салазара с 2011 по 2017 год. Британец стал четырёхкратным чемпионом Игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Ранее Фара поддержал решение о дисквалификации своего бывшего тренера.