Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.

«Очень нелепый подход UKAD. Не стоит удивляться, что их критикует даже Россия. Это действительно порождает недоверие», — написал Зеппельт в Twitter.

UKAD отказалось предоставлять WADA пробы бегуна Фары и будет бороться с любыми попытками заполучить образцы проб спортсмена в рамках расследования дела его бывшего тренера Альберто Салазара.

Ранее юрист выразил мнение, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары.