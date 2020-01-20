Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
  • © M. Popow/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Очень нелепый подход UKAD. Не стоит удивляться, что их критикует даже Россия. Это действительно порождает недоверие», — написал Зеппельт в Twitter.

UKAD отказалось предоставлять WADA пробы бегуна Фары и будет бороться с любыми попытками заполучить образцы проб спортсмена в рамках расследования дела его бывшего тренера Альберто Салазара.

Ранее юрист выразил мнение, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары.

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