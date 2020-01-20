Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
- © M. Popow/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
«Очень нелепый подход UKAD. Не стоит удивляться, что их критикует даже Россия. Это действительно порождает недоверие», — написал Зеппельт в Twitter.
UKAD отказалось предоставлять WADA пробы бегуна Фары и будет бороться с любыми попытками заполучить образцы проб спортсмена в рамках расследования дела его бывшего тренера Альберто Салазара.
Ранее юрист выразил мнение, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы Фары.