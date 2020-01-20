UKAD опубликовало своё заявление 2017 года на фоне ситуации с Фарой

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало заявление от 2017 года на фоне сообщений в СМИ об отказе организации выдавать допинг-пробы четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.

«Все ведущие элитные спортсмены, которые являются частью программы тестирования и/или повторного тестирования UKAD, будут находиться под юрисдикцией UKAD, даже если они тренируются или соревнуются за границей. Их образцы будут проверены и, возможно, повторно проанализированы UKAD на основе полученных данных и новых методов обнаружения допинга», — говорится в релизе на официальном сайте UKAD.

В сообщении также указано, что при повторном исследовании образца количество вещества в нём может уменьшаться, из-за чего решения о перепроверке проб требуют рассмотрения, а национальная антидопинговая организация может спокойно не согласиться с ним.

Кроме того, UKAD подчёркивает, что не комментирует свою стратегию тестирования и придерживается принципа конфиденциальности, не разглашая информацию в ходе расследования, а также по его окончании, если обвинения не предъявлены.

До этого появилась информация, что UKAD отказалось предоставлять WADA пробы бегуна Фары и будет бороться с любыми попытками заполучить образцы проб спортсмена в рамках расследования дела его бывшего тренера Альберто Салазара.

Ранее Хайо Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары.