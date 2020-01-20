Нарушение кодекса: в РФ раскритиковали UKAD за отказ передать WADA допинг-пробы британского бегуна Мо Фары

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая выразила недоумение по поводу отказа UKAD передать WADA допинг-пробы британского бегуна Мо Фары. Она отметила, что правила всемирного антидопингового кодекса должны распространяться на все страны без исключения. агентство потребовало передать пробы в рамках расследования о нарушениях со стороны тренера Фары Альберто Салазара. Спортивный юрист Артём Пацев подчеркнул, что WADA имеет право в любой момент потребовать передачу проб. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, если WADA согласится с решением UKAD, это станет очередным свидетельством применения политики двойных стандартов.

«Не стоит удивляться критике со стороны России»

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) подверглось резкой критике за отказ передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) образцы проб бегуна Мо Фары в рамках расследования о нарушениях со стороны его бывшего тренера Альберто Салазара. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая выразила недоумение по поводу действий британских коллег, нарушающих правила, которые должны быть едины для всех без исключения.

«Согласно пункту 6,5 Всемирного антидопингового кодекса, последующий дополнительный анализ проб может быть проведён в любое время исключительно по указанию антидопинговой организации либо WADA. Любая непрозрачность с любой стороны — и речь сейчас идёт не только про UKAD — создаёт стену недоверия к антидопинговой системе страны и, соответственно, её спортсменам как части системы», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

В стороне не остался и немецкий журналист Хайо Зеппельт. Комментируя заявление РУСАДА, он назвал нелепыми действия UKAD.

«Им не стоит удивляться, что их критикует только Россия. Это действительно создаёт облако недоверия», — резюмировал Зеппельт.

В октябре 2019 года подошло к концу многолетнее расследование, инициированное Антидопинговым агентством США (USAD). По его итогам Салазар был дисквалифицирован на четыре года за содействие в нарушении антидопинговых правил.

Под его руководством Фара добился самых больших успехов в карьере, в том числе завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро на дистанциях 5 000 и 10 000 м. Несмотря на это, к спортсмену никаких претензий не предъявлялось.

В то же время в WADA заявили, что будут пристально следить за всеми бывшими подопечными наставника. Больше всего вопросов вызывал тот факт, что Фара не прекратил сотрудничество с Салазаром после первых обвинений в нарушении антидопинговых правил, появившихся ещё в 2015 году. Президент организации Крейг Риди заявил, что пробы бегуна, взятые в период с 2010 по 2017 годы, должны быть перепроверены.

Однако 17 января стало известно, что UKAD отказалось передавать запрашиваемые данные. По словам его главы Николь Сапстед, конфискация должна иметь под собой весомые основания. Кроме того, повторное вскрытие проб может нарушить целостность материала.

«Если кто-то из наших коллег выступит с заявлением: «У меня есть основания полагать, что в пробах этих спортсменов присутствует допинг, и вскрытие проходит в рамках расследования», я буду первой, кто скажет: «Берите, пожалуйста. Мы чем-то можем помочь?». Но я не намерена рисковать пробами, содержащимися в хранилище, которые могут позволить нам проводить повторные исследования, когда наука шагнёт вперёд», — приводит слова Сапстед The Guardian.

Известный спортивный юрист Артём Пацев считает, что WADA как минимум должно пригрозить UKAD лишением статуса соответствия. Он привёл пример московской лаборатории, потерявшей свои права после того, как её глава Григорий Родченков отказался передавать данные международным антидопинговым властям.

«Ссылки UKAD на то, что они планируют хранить эти пробы до момента появления новых методов исследований, не имеют никакого отношения к безусловному праву WADA, по своему усмотрению потребовать передачи проб в любой момент от любой антидопинговой организации. И этого не может не знать руководитель организации», — пояснил Пацев.

Возмущение по поводу заявления Сапстед выразил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. По его словам, реакция WADA в сжившейся ситуации будет показательной для всего мирового спорта.

«Сам факт, что UKAD приняло решение не предоставлять пробы своего спортсмена, говорит о том, что употребление допинга поощряется в Британии на государственном уровне. Если же данный инцидент будет замят, то мы вновь станем свидетелями политики двойных стандартов, при которых худшие из них, к сожалению, несправедливо применяются именно к России», — цитирует Свищёва РИА Новости.

С иронией на произошедшее отреагировал и чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков.