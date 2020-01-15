«Жду проверки пробы B»: что известно о положительном допинг-тесте боксёра Беспутина

Допинг-проба чемпиона мира по боксу из России по версии WBA Александра Беспутина дала положительный результат на лигандрол. В команде спортсмена заявили, что запрещённый препарат мог попасть в его организм с едой, а сам он призвал дождаться вскрытия пробы B. Между тем в Федерации бокса России начали собственное расследование. А экс-обладатель пояса Денис Лебедев подчеркнул, что Беспутин никогда не был замечен в подобных махинациях.

«Что-то могло попасть в организм с едой»

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин не прошёл допинг-тест. В команде спортсмена сообщили, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсмена с едой, и призвали не делать поспешных выводов. При этом последний соперник Беспутина Раджаб Бутаев заявил, что не удивлён этой новостью. А в Федерации бокса России, в свою очередь, собираются провести собственное расследование.

Боксёр сдал положительный допинг-тест после титульного боя с другим россиянином, Раджабом Бутаевым, в котором победил единогласным решением судей. В организме спортсмена нашли лигандрол — препарат, способствующий увеличению мышечной массы и по эффекту схожий с анаболическими стероидами. В команде Беспутина предположили, что он мог оказаться в организме боксёра случайно.

«Что-то могло попасть с едой. Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться», — приводит слова одного из членов команды Беспутина ТАСС.

Сам спортсмен также отверг все обвинения. По его словам, специалисты из лаборатории не застрахованы от ошибок.

«Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть в организм через пищу или добавки. Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы B в компетентной лаборатории. Например, в США», — цитирует Беспутина «Р-Спорт».

По словам спортсмена, его очень расстроили бездоказательные обвинения, которые он прочитал в прессе.

«Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест. Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен», — отметил он.

Ранее боксёр получил уведомление из лаборатории о положительном результате допинг-теста. Однако, по его мнению, рано говорить о том, что речь идёт о нарушении правил.

«Там не было написано «провал». Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там всё было в порядке», — подчеркнул Беспутин.

Спортсмен добавил, что после завершения расследования ждёт извинений со стороны всех, кто его осуждал.

«Мне хотелось бы, чтобы после проверок и всех разбирательств, когда, надеюсь, всё встанет на свои места, люди, которые устраивают публичные нападки на меня, так же публично извинились передо мной! Всем мир! Быть добру!» — заключил боксёр.

«Нужно узнать, что на самом деле произошло»

В то же время в Федерации бокса России уже заявили, что организуют собственное расследование произошедшего. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.

«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать Беспутина, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло», — отметил Кремлёв.

По его словам, в ходе расследования, вероятнее всего, придётся вскрывать пробу B. Однако окончательное решение будет принято, когда Федерация получит все необходимые документы.

«Надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу B или нет. Что там, в каких дозах и всё остальное», — добавил функционер.

В свою очередь, соперник Беспутина Раджаб Бутаев заявил, что его не удивила информация о положительном результате допинг-пробы боксёра. Он подчеркнул, что никогда не уважал своего противника как спортсмена и человека. По его словам, перед боем команда Бутаева настаивала на тестировании VADA (Ассоциации добровольного тестирования на допинг).

«Беспутин и его команда долго отказывались. И только когда я предложил оплатить расходы обеих сторон на процедуру, они неохотно согласились. Потом он пытался игнорировать запросы VADA о своём местонахождении в течение двух недель. Это позорный поступок и неуважение к боксу. После поединка я хотел только одного — реванша. Теперь, в равных условиях, я ещё больше уверен в победе», — рассказал Бутаев в интервью ESPN.

«Если всё подтвердится, то Александра лишат титула»

А вот известный российский экс-боксёр Денис Лебедев, напротив, усомнился в том, что Беспутин употреблял допинг. По мнению бывшего чемпиона мира, у Александра просто нет в этом необходимости.

«Беспутин никогда не был замечен в махинациях с допингом. Насколько я понял, препарат, который у него нашли, используется при наборе массы. Но зачем Беспутину набирать массу? У него с ней всё и так в порядке. Насколько мне известно, он даже, наоборот, гонял вес. Однако если этот препарат предназначен для повышения выносливости, чего иногда не хватает боксёрам, — тогда другой вопрос. Так или иначе, надо дождаться решения комиссии», — отметил Лебедев в интервью RT.

Недавно завершивший карьеру боксёр добавил, что даже в случае подтверждения положительного результата допинг-пробы и лишения Беспутина титула, его отношение к нему не изменится.

«Если всё подтвердится, то Александра лишат пояса. Обязательно лишат — таковы правила. Если вспомнить мой бой с Гильермо Джонсом, то тогда из-за употребления соперником допинга поединок был признан несостоявшимся — здесь тоже возможен такой вариант. Не знаю, как всё это отразится на имидже Беспутина, но лично для меня он не пострадает. Я его как уважал и любил как спортсмена, так и буду уважать и любить», — заявил бывший чемпион мира.

Также Лебедев подчеркнул, что в сложившейся ситуации многое будет зависеть от работы команды Беспутина.

«Мне очень, очень жаль этого боксёра, но теперь всё будет зависеть от его команды, от их умения вести переговоры. Подобное случалось и с другими россиянами, и если, например, вспомнить случай Александра Поветкина, то тогда только большие ресурсы Андрея Рябинского позволили отстоять спортсмена. Но есть ли у команды Беспутина такие ресурсы?» — добавил боксёр.

При этом Лебедев не считает, что проблемы Беспутина ударят по имиджу страны.

«Не думаю, что этот случай ударит по имиджу России — речь ведь о профессиональном боксе, а это совсем другое. Но, рассуждая о проблеме в целом, можно много чего вспомнить. Если покопаться в грязном белье каждой страны, то столько всего найдётся. И астматики, которым разрешено употреблять разные препараты, и гимнастка Симона Байлз, которой можно вообще всё подряд. Доходит до абсурда, и это просто смешно. Говоря о России, на мой взгляд, в проблеме допинга виноваты в том числе и наши спортивные чиновники. А они в ответ только отмалчиваются», — заключил Лебедев.