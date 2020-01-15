Боксёр Беспутин заявил, что не употреблял допинг

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин прокомментировал ситуацию вокруг своей положительной допинг-пробы.
Боксёр Беспутин заявил, что не употреблял допинг
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«Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста», — приводит слова Беспутина ТАСС.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. По информации СМИ, после поединка он сдал тест на допинг, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата лигандрола, помогающего увеличить мышечную массу.

Ранее Бутаев заявил, что Беспутин совершил позорный поступок.

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