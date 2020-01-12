Мотив для смены категории, слухи о бое с Масвидалем и рекордный гонорар: что известно о возвращении Макгрегора в UFC

19 января на турнире UFC 246 Конор Макгрегор проведёт свой первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. За неделю до соревнований ирландец объяснил, почему решил сразиться с Дональдом Серроне в полусреднем весе, рассказал о возможном поединке с Хорхе Масвидалем и объяснил, собирается ли возвращаться в лёгкий дивизион. При этом в американских СМИ появилась информация, что за бой экс-чемпион в двух весовых категориях заработает рекордную сумму денег.

Через неделю в Лас-Вегасе пройдёт первый турнир UFC в 2020 году, а в главном бою вечера состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора в октагон. В настоящий момент он проводит заключительный этап подготовки к схватке, но даже это не мешает ему общаться с прессой. Так, ирландец дал интервью ESPN, в котором ответил на многие вопросы о выступлении в полусреднем весе, возвращении в лёгкую категорию и отношениях с будущим оппонентом Дональдом Серроне.

Макгрегор объявил о дате возвращения в клетку на пресс-конференции в Москве, и с тех пор персональные поклонники спортсмена с нетерпением ждали его следующего боя. Учитывая непрекращающуюся вражду с Хабибом Нурмагомедовым, многие предполагали, что будущая битва Конора пройдёт в лёгком весе, но тот неожиданно решился попробовать свои силы в полусреднем. В качестве соперника был выбран Дональд Серроне, который совсем недавно завершил выступления в дивизионе до 77 кг.

Неудивительно, что решение ирландца вызвало бурное обсуждение как среди болельщиков, так и в рядах экспертов, но впоследствии стали известны его мотивы. Как сообщали американские СМИ, Макгрегор вознамерился провести три боя в 2020 году, два из которых должны пройти именно в полусреднем весе. Так, он планировал взять верх над Серроне, затем побить Хорхе Масвидаля, после чего опуститься на категорию ниже ради дуэли с чемпионом. При этом отмечалось, что его заботит не столько реванш с Нурмагомедовым, сколько само звание.

Однако сам Конор назвал ещё один мотив для перехода в более тяжёлую весовую. По его словам, это было сделано ради Дональда, которому не очень просто даются весогонки.

«Не думаю, что ему (Серроне. — RT) будет комфортно выступать в лёгком весе. Он боец полусреднего. Я могу одолеть его в любой категории, даже если подхвачу грипп. Так что мне этого не нужно. Мне бы просто сосредоточиться на тренировках и поддержании формы. Не хочу сбрасывать, набирать, а потом снова сгонять вес. Меня устраивают мои нынешние параметры», — заявил Макгрегор.

Тем не менее ирландец рискует столкнуться с серьёзными проблемами при встрече с атлетом таких габаритов, как Серроне. «Ковбой» почти на 10 см выше и наверняка значительно тяжелее. Как сказал сам Макгрегор, за неделю до сражения его вес составил около 72,5 кг, что ближе к лимиту лёгкого, чем полусреднего дивизиона.

«С большим интересом жду боя в полусреднем весе. Мне нравится эта категория и то, что в ней сейчас происходит. Там и Хорхе (Масвидаль. — RT) со своим поясом, и другие бойцы, сражающиеся за титул. Чувствую прилив сил. Здесь передо мной открывается масса дополнительных возможностей», — выразил мнение экс-чемпион UFC.

Таким образом, Макгрегор, возможно, намекнул на намерение стать первым в истории UFC обладателем титулов в трёх дивизионах. Правда, это кажется трудноосуществимым ввиду габаритов и мощи полусредневесов. Достаточно вспомнить, что чемпионом является Камару Усман, который весит около 86 кг и на голову превосходит возможного противника в физической силе.

Тем не менее сам Макгрегор заверил, что не намерен ставить крест на своих выступлениях в лёгком дивизионе. По его словам, он «не закончил» с ним и в любой момент может сделать необходимый вес, но хочет выходить в октагон свежим.

Отдельно стоит отметить тот факт, что в преддверии будущей дуэли Макгрегор ведёт себя необычайно уважительно. Любители смешанных единоборств привыкли к его эпатажным выходкам и обилию треш-тока в адрес визави, но на этот раз он говорит абсолютно иначе. По словам Конора, он питает большое уважение к Дональду не только из-за его яркой карьеры в ММА — ему импонируют и отношения Серроне с семьёй.

Тем не менее экс-чемпион UFC напомнил о небольшой конфронтации между ними, которая имела место в сентябре 2015 года. Макгрегор уже заявил о своём желании стать чемпионом в двух дивизионах и готовился к поединку с действующим обладателем титула в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом. Серроне выразил мнение, что ему не удастся добиться успеха, и предостерёг его от перехода в данную категорию. Между спортсменами завязался спор, который так и не привёл к серьёзной перепалке.

«Я же говорил, что буду с ним драться. У нас с Дональдом есть история. Непродолжительная, правда, но всё же. Рад буду вернуться и начать свой сезон поединком с Дональдом. С нетерпением жду этого боя. 19 января буду блистать, творить чудеса в октагоне, что удавалось мне многократно. Только в этот раз будет нечто особенное», — заключил Макгрегор.

Для Макгрегора схватка с Серроне обещает стать особенной ещё по одной причине. Как сообщили на сайте Essentially Sports, он заработает рекордный для себя гонорар в ММА-карьере, который составит $5 млн. И это без учёта процента с платных трансляций и денег от спонсоров, которые могут удвоить его прибыль. Американец также не останется в накладе и гарантированно получит $2 млн. Для сравнения: за бой с Джастином Гэтжи ему заплатили $195 тыс.

Помимо интервью, Макгрегор подогрел интерес к будущему турниру, опубликовав в Instagram фрагмент своей тренировки. Занятие состоялось в Институте для подготовки бойцов (UFC Performance Institute) в Лас-Вегасе, открытом в мае 2017 года.

Ирландец ожидаемо делал основной упор на ударную технику, но практически не подключал ноги. Он сделал акцент на боксёрских навыках, что вполне может говорить о его будущем плане на поединок. Судя по всему, он опасается, что слишком быстро устанет, в связи с чем намеревается придерживаться той же тактики, что и в ответной дуэли с Нейтом Диасом. Стоит напомнить, что их противостояние состоялось в рамках полусредней весовой категории.

Во время их первой встречи Макгрегор очень активно начал битву и использовал весь свой широкий арсенал, но во втором раунде заметно подустал и потерпел сокрушительное поражение. Затем он учёл ошибки, серьёзно ограничил количество ударов ногами и преуспел. Ставка на бокс оказалась оправданной и помогла ему сначала взять реванш у Диаса, а затем расправиться с Эдди Альваресом в бою за титул в лёгком весе.

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При этом его тренер по борьбе Диллон Дэнис заявил, что Серроне не стоит переводить поединок в партер. По его словам, Макгрегор обладает отличными навыками в бразильском джиу-джитсу и способен продемонстрировать их в любой момент.

«Конор всегда готов. Он один из лучших специалистов по джиу-джитсу, с кем мне приходилось бороться. Его навыки на другом уровне, так было всегда. Думаю, по определённым причинам люди его недооценивают, но, если дело дойдёт до партера, они сами увидят, насколько он хорош», — цитирует Дэвиса The Mac Life.

Наставник ирландца по ударной технике Оуэн Родди отдал дань уважения Серроне, но выразил мнение, что Макгрегор одержит досрочную победу.

«Серроне искусный, хитрый и разносторонний. Он может создать проблемы на любой дистанции, но у каждого есть недочёты. Всё дело в том, чтобы их обнаружить и ими воспользоваться. Дональд феноменален. Его любят болельщики, и это не просто так. Американец всегда выкладывается по полной, но не думаю, что он обладает необходимыми качествами для победы над Макгрегором. Когда Конор попадает, вопрос в том, как долго его оппоненты способны терпеть. Но обычно это не длится долго. Как только он нанесёт точный удар, всё закончится нокаутом», — заявил Родди.