Твистер Митчелла, перуанский галстук Циркунова и удушение сзади Нурмагомедова: лучшие болевые приёмы 2019 года в UFC

Брайс Митчелл стал вторым бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, выигравшим поединок при помощи твистера, а Михаил Циркунов заставил Джимми Крута сдаться от перуанского галстука. Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье при помощи удушения сзади, а Макван Амирхани порадовал болельщиков редким элементом под названием анаконда. О самых зрелищных болевых и удушающих приёмах в UFC в 2019 году — в материале RT.

10. Вероника Маседо — Поляна Виана (наилегчайший вес)

Турнир: UFC Fight Night 156 |Метод: армбар (рычаг локтя)

Дата и место проведения: 10 августа, Монтевидео (Уругвай)

Десятку лучших болевых приёмов 2019 года открывает рычаг локтя в исполнении Вероники Маседо. К моменту боя с Поляной Вианой она находилась в тяжелейшем положении и отчаянно нуждалась в победе. В случае четвёртого подряд поражения 24-летней уроженке Венесуэлы пришлось бы искать новое место работы.

Начало схватки обернулось для Маседо провалом. Она неудачно исполнила удар ногой с разворота и оказалась на полу. Виана сходу заняла позицию в полугарде и попыталась провести удушающий, но ослабила бдительность. Перуанке потребовалось всего несколько секунд, чтобы провести любимый приём легендарной Ронды Раузи и одержать первую победу в UFC.

9. Сириль Ган — Дон’тале Мейс (тяжёлый вес)

Турнир: UFC Fight Night 162 | Метод: хил-хук (скручивание пятки)

Дата и место проведения: 26 октября, Калланг (Сингапур)

В тяжёлом весе довольно нечасто появляются специалисты по болевым приёмам. В основном бойцы данной категории делают ставку на нокаутирующий удар, поэтому мастера в данном аспекте всегда кажутся чем-то уникальным. Судя по всему, одним из таких можно назвать Сириля Гана, три из шести побед которого в карьере были одержаны сдачей.

В его дебютной схватке Абсолютного бойцовского чемпионата он «задушил» Рафаэля Пессоа с помощью треугольника, а в следующей заставил постучать Донт’але Мейса. Француз уложил визави на спину, отвлёк внимание серией ударов и провёл скручивание пятки. Боль была настолько невыносимой, что американец практически сразу сдался.

Стоит отметить, что данный приём используют не так часто. В ММА его популяризировали представители бразильского джиу-джитсу, одним из которых был безжалостный Русимар Пальярес. Спортсмен известен тем, что зачастую отказывался разжимать захват даже после команды рефери, что нечасто приводило к травмам его противников. В отличие от него, Ган оказался благородным и сразу отпустил ногу.

Ciryl Gane with #UFC submission number 2.... How About THAT ‼️🇫🇷#UFCSingapore results: Ciryl Gane def. Don'Tale Mayes via submission (heel hook) – Round 3, 4:46.



Gane remains undefeated and improves his MMA record to 5-0 (finished all 5 wins).



pic.twitter.com/l2vlvXfbbb — ON: MMA (@OnMMA) October 26, 2019

8. Дейвисон Фигейредо — Тим Эллиот (наилегчайший вес)

Турнир: UFC Fight Night 161 | Метод: гильотина

Дата и место проведения: 12 октября, Тампа (США)

В отличие от скручивания пятки, гильотина является широко распространённым удушающим и многими считается одним из самых простых приёмов в смешанных единоборствах. Но несмотря на тот факт, что каждый уважающий себя атлет постоянно сталкивается с ним на тренировках, избежать его очень сложно. Это доказал и Тим Эллиот, не сумевший защититься от атаки в исполнении Дейвисона Фигейредо.

Специализирующийся на борьбе американец попытался провести тейкдаун, но бразилец распознал его намерения. Фигейредо мгновенно вцепился в шею Эллиота, повалил на землю и закрыл гард, а тому оставалось лишь признать капитуляцию. Стоит отметить, что экс-чемпион Северо-восточного региона Бразилии по джиу-джитсу одержал свою шестую победу болевым в карьере, причём в четырёх случаях он выигрывал именно при помощи гильотины.

7. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (бой за титул в лёгком весе)

Турнир: UFC 242 | Метод: удушение сзади

Дата и место проведения: 7 сентября,Абу-Даби (ОАЭ)

Ещё одним классическим болевым приёмом считается удушение сзади (rear-naked choke). На данный момент RNC является одним из самых часто применяемых элементов в смешанных единоборствах наравне с рычагом локтя (армбаром) и гильотиной. Тем не менее, именно с помощью него были одержаны многие победы в чемпионских боях. Таким способом Джон Джонс и Дэниел Кормье защищали титулы в полутяжёлом весе, а Жорж Сен-Пьер завоёвывал пояс в средней категории.

На этот раз к данному приёму прибегнул Хабиб Нурмагомедов, заставивший сдаться Дастина Порье. Он в фирменном стиле проник за спину визави и заставил того открыть шею. В отличие от схватки с Конором Макгрегором, он не стал исполнять значительно более опасный для противника залом шеи (нек-крэнк), а ограничился стандартным удушением сзади. Стоит отметить, что Орёл в юбилейный, десятый раз взял верх с помощью болевого.

Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier #UFC242pic.twitter.com/MNiZvbN2Dy — MMA Gone Wild (@MMAgonewild) September 8, 2019

6. Джим Миллер — Клэй Гуида (лёгкий вес)

Турнир: UFC on ESPN 5 | Метод: гильотина

Дата и место проведения: 3 августа, Ньюарк (США)

Строчкой выше расположился признанный специалист по болевым и удушающим. Джим Миллер является заслуженным ветераном UFC и выступает в нём на протяжении 11 лет. За это время он выиграл 20 боёв, причём в девяти из них сделал это с помощью приёмов. В последний раз это удалось ему в дуэли с мастером борьбы Клэем Гуидой.

Сражение продолжалось всего 58 секунд, но подарило болельщикам множество впечатлений. Изначально спортсмены собирались биться в стойке и устроили размен, в результате которого Миллер чуть было не оказался в нокауте. Но он выстоял, первым же ответным ударом потряс противника, после чего на рефлексах провёл гильотину. Гуида всегда славился бойцовским характером, поэтому отказался стучать. Рефери Хёрб Дин долго оценивал ситуацию, но в итоге понял, что Клэй уже давно потерял сознание и объявил об окончании боя.

5. Пол Крэйг — Кеннеди Нзечукву (полутяжёлый вес)

Турнир: UFC on ESPN 2 | Метод: треугольник

Дата и место проведения: 30 марта, Филадельфия (США)

Нередко навыки в джиу-джитсу приходят на помощь в самые сложные моменты. Одним из самых ярких примеров стал триумф Андерсона Силвы в первом бою с Чейлом Соненном. На протяжении пяти раундов бразильца избивали в партере, но за 110 секунд до конца он ухитрился накинуть треугольник и в седьмой раз защитил пояс в среднем весе.

В похожей ситуации оказался Пол Крэйг. Полутяжеловес уступил в первых двух отрезках, а большую часть заключительного провёл на спине. До финального гонга оставалось всего 40 секунд и поражение казалось неминуемым, когда американец последовал примеру Силвы и исполнил удушение треугольником. Нзечукву был настолько ошеломлён, что не смог поверить в такой исход.

Paul Craig derrota a Nzechukwu por sumisión (triángulo) en el tercer asalto. Cuando había perdido los dos primeros asaltos, el escocés se sacó el as de la manga que uso ante Ankalaev, al que derrotó a falta de un segundo de finalizar una pelea que tenía perdida #UFCPhiladelphiapic.twitter.com/oKgEgT8BzW — El rincón de las MMA (@RinconMMA) March 31, 2019

4. Макван Амирхани — Крис Фишголд (полулёгкий вес)

Турнир: UFC Fight Night 153 | Метод: анаконда

Дата и место проведения: 1 июня, Стокгольм (Швеция)

В одном из главных боёв турнира в Стокгольме столкнулись два признанных мастера болевых. На тот момент в активе Маквана Амирхани значилось 14 побед, девять из которых были одержаны приёмами, а статистика Криса Фишголда была ещё более красноречивой. Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу заставил сдаться 13 из 18 поверженных оппонентов.

Развязка наступила во втором раунде. Фишголд воспользовался нерасторопностью Амирхани и быстро набросил гильотину, но не смог довершить начатое. Финский спортсмен выбрался, прошёл в полугард и сам сомкнул руки на шее противника. Крис отчаянно сопротивлялся и долгое время не давал Маквану перевести приём в завершающую фазу, но в итоге сдался.

Amirkhani, who fights out of Turku, Finland, was born in the Iranian Kurdistan (Rojhilat) city of Kermanshah. Here's the video of his successful submission. #UFC#Kurdistan#TwitterKurdspic.twitter.com/gVFMtg4YNV — International Volunteers Report (@VolunteerReport) June 1, 2019

3. Овинс Сен-Прю — Михал Олексейчук (полутяжёлый вес)

Турнир: UFC Fight Night 160 | Метод: удушение Вон-Флу

Дата и место проведения: 28 сентября, Копенгаген (Дания)

Если анаконда заслуженно считается довольно редким приёмом, то этот удушающий и вовсе заслуживает статуса уникального. Как минимум по той причине, что в настоящее время в ММА его исполняет преимущественно один боец. Овинс Сен-Прю вдохновился опытом Джейсона Вон Флу и за последние годы одержал сразу несколько побед с помощью данного специфичного элемента.

Удушение Вон Флу было создано как контрприём против гильотины. Бойцу было необходимо перейти в полугард, после чего надавить своим плечом на шею оппонента. Со временем давление становилось настолько невыносимым, что тот оказывался вынужден отказаться от продолжения битвы. Ранее Сен-Прю провернул этот трюк в поединках с Никитой Крыловым, Маркосом Рожерио де Лимой и Юшином Оками, а на этот раз настал черёд Михала Олексейчука. Поляк не успел осознать, что происходит, как оказался в безвыходном положении.

2. Михаил Циркунов — Джимми Крут (полутяжёлый вес)

Турнир: UFC Fight Night 158 | Метод: перуанский галстук

Дата и место проведения: 14 сентября, Ванкувер (Канада)

На втором месте оказался Михаил Циркунов. В UFC он шесть раз признавался победителем, но лишь единожды успех был достигнут не благодаря приёму. При этом до сентября 2019 года самым обсуждаемым болевым в его исполнении оставался залом шеи в дуэли с Алексом Николсоном. Латвиец перестарался и сломал ему челюсть.

На этот раз обошлось без травм, но завершение боя было значительно более красочным. Причиной тому стал ещё один редкий удушающий элемент под названием перуанский галстук. В целом он похож на гильотину. Отличие в том, что одна из рук оппонента также зажимается в замок, что лишь увеличивает давление на его шею. Именно это проделал Циркунов в поединке с Крутом и стал всего лишь вторым бойцом в UFC, которому удалось победить таким способом. Ранее это сделал Си Би Доллоуэй в 2008 году.

Misha Cirkunov | #UFCVancouver



El letón (15-5) derrota al invicto Jimmy Crute por sumisión (corbata peruana) en el primer asalto. Llave que aplicó en primera instancia el ex-UFC Tony de Souza. Cirkunov se anota su 13 finalización, siendo la sumisión su arma letal con 9 de ellas pic.twitter.com/qj9nkMB0tq — El rincón de las MMA (@RinconMMA) September 15, 2019

1. Брайс Митчелл — Мэтт Сэйлс (полулёгкий вес)

Турнир: UFC on ESPN 7 | Метод: твистер

Дата и место проведения: 7 декабря, Вашингтон (США)

Не менее историческим стал триумф Брайса Митчелла. Восходящая звезда UFC уже успел обрести статус нового гуру болевых, что отлично подтверждает его статистика. За свою карьеру он выиграл 12 поединков, причём в девяти случаях добивался успеха при помощи сдачи. При этом если ранее боец использовал преимущественно базовые элементы, то в этот раз порадовал фанатов настоящим раритетом.

Митчеллу потребовалось всего 4 минуты 20 секунд, чтобы заставить сдаться Сэйлса, а для победы он использовал редчайший твистер. Брайс оказался за спиной соперника и захватил ногу и шею, после чего принялся тянуть их в разные стороны, оказывая давление на позвоночник оппонента. Этот приём справедливо считается одним из самых болезненных и опасных в смешанных единоборствах, ввиду чего Мэтт практически сразу постучал.

Примечательно, что за всю историю UFC лишь двое бойцов выигрывали при помощи твистера. Помимо Митчелла, это удавалось Чон Чхан Сону. В 2011 году он использовал его в дуэли с Леонардом Гарсией.