Ажиотаж вокруг возвращения Макгрегора, новый соперник Махачева, вызов Емельяненко от Кадырова: что обсуждают в мире ММА

Билеты на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне были раскуплены за три минуты, а выручка UFC 246 уже составляет около $10 млн. Ислам Махачев согласился сразиться с Кевином Ли, а Зубайра Тухугов узнал имя следующего соперника. Глава Чечни Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко, а глава Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность организовать поединок.

Продажи билетов на бой Макгрегора и Серроне

В январе одним из главных событий в мире ММА должен стать поединок с участием Конора Макгрегора. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях совершит долгожданное возвращение в октагон и попытается реабилитироваться за разгромное поражение от Хабиба Нурмагомедова.

Правда, сделать это ему будет крайне непросто. Его соперником станет долговязый Дональд Серроне, а схватка пройдёт в непривычном для него полусреднем весе. Все эти факторы стали причиной огромного зрительского интереса к турниру UFC 246, в главном бою которого встретятся ирландец и американец. Как сообщает Yahoo! Sports, билеты на шоу были раскуплены всего за три минуты, а выручка UFC 246 составила $10 млн.

Таким образом, турнир обещает стать одним из самых прибыльных в истории промоушена среди тех, что проходили в Лас-Вегасе. За свою историю Абсолютный бойцовский чемпионат лишь трижды продавал билетов на сумму более $10 млн в этом городе, причём дважды участником главного боя был Макгрегор. Сначала подобный ажиотаж вызвала его битва с Жозе Алдо, а затем — с Хабибом Нурмагомедовым. Кроме того, эту планку удалось покорить шоу UFC 200.

Ранее Дана Уайт заявлял, что шоу UFC 246 может посетить сам Хабиб Нурмагомедов, однако отец чемпиона поспешил опровергнуть эту информацию. Он заявил, что у его сына нет ни одной причины отправляться в Лас-Вегас, добавив, что он сам до сих пор не имеет американской визы.

Сам Хабиб продолжает готовиться к сражению с Тони Фергюсоном, но не забывает вести социальные сети. Сначала он опубликовал фотографию с отцом, назвав того «опорой жизни», а затем предложил фанатам выбрать обладателя лучшей причёски. В качестве «соперника» Нурмагомедова предстал третий номер рейтинга UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов.

Что касается Серроне, то Ковбой успел поделиться своим ожиданиями от битвы с Макгрегором, а также заверил, что не намерен сдаваться тому без боя. Он довольно жёстко ответил на появившиеся в сети слухи о договорном характере поединка, заверив, что будет биться до конца.

«Чёрта с два, я не склонюсь… Люди говорят: «Слышал, тебе заплатили, чтобы ты упал». Я бы не согласился на такое за все деньги мира. В таком случае не смогу смотреть на себя в зеркало. Этого никогда не произойдёт. Лучше буду драться бесплатно, чем брать плату за поражение. Это не моё. Собираюсь биться до последних сил, как всегда», — цитирует Серроне MMAFighting.

Новые оппоненты Махачева и Тухугова

Если Нурмагомедов уже знает имя будущего противника, то его партнёр по команде Ислам Махачев пока остаётся в неведении. В последний раз отечественный легковес заходил в клетку в сентябре и намерен вернуться уже весной. Как сообщил его менеджер Ризван Магомедов, на данный момент рассматривается вариант выступления на турнире UFC 248, запланированном на 7 марта.

Однако коррективы в эти планы может внести Кевин Ли, в очередной раз бросивший вызов Махачеву. Атлеты на протяжении долгого времени обменивались колкостями как в прессе, так и в социальных сетях и неоднократно выражали желание решить все вопросы в октагоне. Недавно американец предпринял очередную попытку и вновь бросил вызов россиянину.

«Дана Уайт, давай сделаем этот поединок в апреле на турнире в Бруклине. Ислам Махачев, что тебя сдерживает? Я готов к схватке», — написал Ли на своей странице в Instagram.

Позднее Магомедов подтвердил, что Ли рассматривается в качестве возможного оппонента, а Махачев призвал UFC отправить ему контракт на бой. При этом он заявил, что готов провести его в любое время.

Учитывая тот факт, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата очень часто удовлетворяет желания спортсменов, уже в ближайшее время эта битва может быть официально объявлена. Так считает и сам американец.

«Между нами есть история конфликта. Говорят, что это улучшенная версия Хабиба Нурмагомедова. Готов подписать контракт на поединок с Махачевым. Жду его решения. Итог встречи? Нокаут. Хотелось бы провести его на том же турнире, где Хабиб дерётся с Тони», — заявил Ли в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Тем временем, ещё один партнёр Нурмагомедова по команде уже узнал имя визави. В своём шестом поединке под эгидой UFC Зубайра Тухугов сразится с Кевином Агиларом. Он пройдёт 22 января на шоу в новозеландском Окленде.

Американец под прозвищем Ангел смерти попал в промоушен через шоу Dana White’s Contender Series, в рамках которого победил Джоуи Гомеса раздельным решением судей. Впоследствии он выступил ещё трижды, но лишь два раза покинул клетку в статусе триумфатора. В июне 2019-го он уступил Дэнни Иджу, после чего взял продолжительную паузу.

Стоит отметить, что на момент турнира в Окленде безвыигрышная серия Тухугова в ММА будет составлять три года и три месяца. В последний раз он брал верх в октябре 2015, когда раздельным решением оказался сильнее Филиппа Новера. Впоследствии он уступил Ренато Мойкано, отбыл дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, а после возвращения свёл вничью дуэль с Лероном Мёрфи.

Бой Емельяненко с Кадыровым

Александр Емельяненко продолжает оставаться в центре внимания. После нашумевшего сражения с Михаилом Кокляевым, он получил множество вызовов, в том числе от олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева и известного представителя смешанных единоборств Магомеда Исмаилова. Впоследствии число возможных оппонентов скандального бойца пополнил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В спортивном мире пошла мода — все кому не лень вызывают на бой Александра Емельяненко. Тоже решил сделать это, однако пока не определился, по какому виду спорта. Про себя скажу просто: полон решимости преподать небольшой урок мастерства нашему другу. И при этом постараюсь, чтобы он не был долгим и скучным. Какие будут соображения? Бокс или ММА?» — заявил Кадыров в Instagram.

Инициативу данного поединка поддержали в Федерации бокса России, ответственной за организацию предыдущего поединка с участием Емельяненко. Генеральный секретарь Умар Кремлёв выразил готовность обеспечить площадку для проведения события и отметил, что Кадырову будет гораздо комфортнее биться по правилам старейшего единоборства.

«Будет очень интересно, поддерживаю эту инициативу», — признался Кремлёв Sport24.

Сам Емельяненко также отреагировал на вызов Кадырова: «Флэшмоб «вызови Емельяненко на бой» дошёл и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила!». Таким образом, он напомнил о том времени, когда тренировался в чеченском бойцовском клубе и выступал в World Fighting Championship Akhmat (WCFA).

Но если изначально идея возможной встречи между Емельяненко и Кадыровым смотрелась утопией, то впоследствии стала принимать более реальные очертания. Глава Чечни не ограничился вызовом через социальные сети, а поспешил обратиться к визави через СМИ, отметив, что вскоре намерен обсудить детали будущей битвы.

«Я себя тоже считаю несостоявшимся спортсменом, занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю. Проиграть точно не хочу», — цитирует Кадырова РИА Новости.

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При этом экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что у Кадырова есть все шансы превзойти Емельяненко.

«Рамзан постоянно тренируется. Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр профессиональный спортсмен. Но все же я знаю, что Кадыров и Емельяненко занимались вместе, спаринговали, знают друг друга, поэтому шансы на победу есть у обоих», — выразил мнение Шлеменко.

Однако он поспешил заявить, что не уверен в возможности организации данного противостояния.

«Мне кажется, это такая лёгкая шутка. Все ведь вызывают Александра Емельяненко. Если схватка состоится, то привлечёт большой интерес. Такого не было никогда, чтобы президент республики выходил драться. Это было бы очень рейтинговое мероприятие», — заключил Шлеменко.