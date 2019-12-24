Билеты на бой Макгрегор — Серроне были раскуплены за три минуты

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Билеты на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, на котором пройдёт поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне, были раскуплены за три минуты.

Бой состоится на «Ти-Мобайл-арене», вместимость которой составляет 20 тысяч мест. Минимальная цена билета составляла $350.

В социальных сетях некоторые болельщики выразили разочарование в связи с тем, что не смогли приобрести билеты.

Выручка UFC 246 уже составляет $10 млн.

Ранее Серроне заявил, что для него будет большой честью подраться с Макгрегором.

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