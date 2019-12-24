Билеты на бой Макгрегор — Серроне были раскуплены за три минуты
Бой состоится на «Ти-Мобайл-арене», вместимость которой составляет 20 тысяч мест. Минимальная цена билета составляла $350.
В социальных сетях некоторые болельщики выразили разочарование в связи с тем, что не смогли приобрести билеты.
Выручка UFC 246 уже составляет $10 млн.
Ранее Серроне заявил, что для него будет большой честью подраться с Макгрегором.
Damnit! Tickets sold out to #UFC246 in 3 mins. Even at those crazy prices I was still going to go. 😰😰 now it looks like we’ll be partying at @ScubaTdiving house! I’ll bring the @budweiserusa 🍺🍺🍺🍺🍺🤠 #WarCowboypic.twitter.com/R1jFiTorxz— Chris Bohnenkamp (@cb2one4) December 20, 2019