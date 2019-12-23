Серроне: для меня большая честь драться с Макгрегором

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Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Серроне: для меня большая честь драться с Макгрегором
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

«Я не собираюсь говорить плохо о нём, мне всё равно, что он делает в своей жизни. Он делает те вещи, которые считает нужными. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему. Единственное, о чём я говорю, — это бои. То, что он делает внутри октагона и для спорта в целом, невероятно. Для меня будет большой честью подраться с ним. Это будет адский бой, с нетерпением ожидаю его», — приводит слова Серроне BJ Penn.

Бой американца с Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова выразил уверенность, что смог бы «задушить» Макгрегора в самбо и дзюдо.

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