Отец Нурмагомедова уверен, что смог бы «задушить» Макгрегора в самбо и дзюдо

Абдулманап Нурмагомедов — отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — заявил, что и сейчас смог бы одержать победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором и в самбо, и в дзюдо.

«В 60 лет, честно говоря, я хочу оставаться на том же уровне, чтобы можно было смело надеть борцовскую куртку. На сегодняшний день для меня это нормально — экипироваться и побороться в дзюдо или самбо. Без лишней скромности скажу, что Макгрегора в куртке «задушил» бы и сейчас. За счёт контроля руки и захвата я не дам себя бросить, я тяжелее. Ирландец — хороший в целом парень, и примирение уже было. Но тем не менее в схватке в куртке я его «задушу» — и в самбо, и в дзюдо», — приводит «Спорт-Экспресс» отрывок из книги Нурмагомедова-старшего.

В схватке по правилам ММА, которая состоялась на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее отец Нурмагомедова отреагировал на слова Даны Уайта о том, что сын может посетить бой Макгрегора.