Отец Нурмагомедова уверен, что смог бы «задушить» Макгрегора в самбо и дзюдо

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов — отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — заявил, что и сейчас смог бы одержать победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором и в самбо, и в дзюдо.
Отец Нурмагомедова уверен, что смог бы «задушить» Макгрегора в самбо и дзюдо
  • РИА Новости

«В 60 лет, честно говоря, я хочу оставаться на том же уровне, чтобы можно было смело надеть борцовскую куртку. На сегодняшний день для меня это нормально — экипироваться и побороться в дзюдо или самбо. Без лишней скромности скажу, что Макгрегора в куртке «задушил» бы и сейчас. За счёт контроля руки и захвата я не дам себя бросить, я тяжелее. Ирландец — хороший в целом парень, и примирение уже было. Но тем не менее в схватке в куртке я его «задушу» — и в самбо, и в дзюдо», — приводит «Спорт-Экспресс» отрывок из книги Нурмагомедова-старшего.

В схватке по правилам ММА, которая состоялась на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее отец Нурмагомедова отреагировал на слова Даны Уайта о том, что сын может посетить бой Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить