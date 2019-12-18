Отец Нурмагомедова отреагировал на слова Уайта о том, что сын может посетить бой Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на слова президента организации Даны Уайта, который заявил, что россиянин может посетить поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.

«Не могу это никак прокомментировать, слышу от вас об этом в первый раз. С какой стати мы должны посещать этот турнир? Дональд Серроне — хороший парень. У меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой?» — цитирует Нурмагомедова-старшего Sputnik.

Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором в октябре 2018 года.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится на турнире UFC 246, который пройдёт 18 января 2020 года в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Дастина Порье стал главным спортивным событием года в поиске «Яндекса».