Отец Нурмагомедова отреагировал на слова Уайта о том, что сын может посетить бой Макгрегора
- РИА Новости
«Не могу это никак прокомментировать, слышу от вас об этом в первый раз. С какой стати мы должны посещать этот турнир? Дональд Серроне — хороший парень. У меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой?» — цитирует Нурмагомедова-старшего Sputnik.
Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором в октябре 2018 года.
Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится на турнире UFC 246, который пройдёт 18 января 2020 года в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Дастина Порье стал главным спортивным событием года в поиске «Яндекса».