Бой Нурмагомедова и Порье стал главным спортивным событием года в поиске «Яндекса»

Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье стал главным спортивным событием 2019 года по результатам поиска в «Яндексе».

Об этом сообщается на официальном сайте «Яндекса».

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В следующем бою, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке, россиянин встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее Олег Тактаров выразил сомнение, что бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится.