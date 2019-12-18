Бой Нурмагомедова и Порье стал главным спортивным событием года в поиске «Яндекса»
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Об этом сообщается на официальном сайте «Яндекса».
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В следующем бою, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке, россиянин встретится с Тони Фергюсоном.
Ранее Олег Тактаров выразил сомнение, что бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится.