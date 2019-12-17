Тактаров сомневается, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает, что бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может сорваться.
Тактаров сомневается, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Я не хотел бы обсуждать это слишком много. Замечу, что буду очень рад, если этот поединок состоится из уважения к миллионам болельщиков. Какой бы исход ни был, но если встреча получится, то это будет интересное противостояние, которое может не ограничиться одним поединком. Но я что-то нутром чувствую, что заставляет меня сомневаться в том, что бой пройдёт, как и было запланировано. Если они оба выйдут на поединок, это будет победа спорта, победа ММА», — приводит слова Тактарова news.ru.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Ранее поединок между этими бойцами срывался четыре раза по причине травм одного из соперников.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов может посетить бой Макгрегора и Серроне.

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