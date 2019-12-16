Уайт заявил, что Нурмагомедов может посетить бой Макгрегора и Серроне

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил появление чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на поединке экс-обладателя поясов в двух категориях Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.

«Есть ли шанс, что Нурмагомедов посетит предстоящий бой Макгрегора? Да. Шансы точно есть, он может появиться там. Я не стану этого утверждать, но всё возможно. Я был бы рад, если бы Хабиб приехал», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится на турнире UFC 246, который пройдёт 18 января 2020 года в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов считает, что Макгрегор сдался в бою с ним из-за панической атаки.