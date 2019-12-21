Первое поражение Нурмагомедова, избиение Эдгара и яркие нокауты Журдена и Пантожи: чем завершился турнир UFC в Пусане

В южнокорейском Пусане прошёл заключительный турнир UFC в 2019 году. Саид Нурмагомедов уступил Раони Барселосу единогласным решением судей и потерпел первое поражение под эгидой промоушена. Чон Чхан Сон нокаутировал экс-чемпиона в лёгком весе Фрэнки Эдгара в первом раунде, а Алешандре Пантожа и Шарль Журден одержали красивые досрочные победы.

Для UFC турнир Fight Night 165 в Пусане стал последним в 2019 году. В главном бою встретились бывший чемпион в лёгком весе Фрэнки Эдгар и любимец местной публики Чон Чхан Сон. В этой битве вполне мог определиться будущий соперник Забита Магомедшарипова.

Для отечественных болельщиков наибольший интерес представляло сражение бойца легчайшего веса Саида Нурмагомедова с Раони Барселосом.

Это противостояние было интересно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в преддверии схватки Нурмагомедов и Барселос не уступали в UFC и смело могли претендовать на статус «топ-проспектов» в своей весовой категории. Во-вторых, каждый из них славился бескомпромиссным и ярким стилем ведения боя, что практически гарантировало захватывающее зрелище.

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В результате ожидания оправдались, но лишь частично. Нурмагомедов и Барселос действительно провели почти все 15 минут на ногах, но по-настоящему запоминающихся эпизодов было не так уж много. Бразилец постоянно прессинговал, заставляя россиянина действовать на контратаках. Однофамилец Хабиба был вынужден постоянно пятиться назад, что практически лишило его возможности исполнять свои размашистые удары ногами. Именно это принесло Саиду успех в его дуэли с Рикардо Рамосом, но теперь он был вынужден полагаться на работу рук.

Если первый раунд прошёл более-менее ровно и запомнился несколькими неплохими попаданиями россиянина, то во втором преимущество бразильца начало нарастать. Уже на первой минуте Саид пропустил лоу-кик от соперника, который привёл к серьёзному повреждению. Он с трудом мог наступать на повреждённую ногу и был вынужден перейти в левостороннюю стойку, чтобы обезопасить себя от усугубления травмы. Это лишило его не только вариативности, но и уверенности в себе, чем моментально воспользовался визави. Барселос активно «рвал» дистанцию, а под конец отрезка и вовсе имел шанс заставить соперника сдаться. Раони оказался на спине оппонента и чуть было не провёл удушающий приём сзади.

Третий раунд также проходил в довольно равной борьбе. Нурмагомедов пытался действовать изобретательно и агрессивно, радуя фанатов бэк-фистами в стиле Александра Шлеменко, многие из которых достигали цели. Но в решающий момент он допустил грубую ошибку. Попытка спиннинг-кика оказалась слишком предсказуемой, что позволило Барселосу мгновенно перевести противника в партер. Там он вновь был близок к проведению удушающего приёма, но россиянин сумел выбраться из ручного треугольника.

В последние секунды Саид пытался восстановить статус-кво и склонить судей на свою сторону, но его попытки оказались тщетными. По итогам трёх раундов двое арбитров отдали Раони победу с минимальным счётом, а третий и вовсе увидел полное доминирование бразильца в октагоне. Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC и прервал успешную серию из семи схваток. В последний раз он уступал Магомеду Бибулатову на турнире ACB 9 в июне 2014 года.

В главном поединке вечера встретились Чон Чхан Сон и Фрэнки Эдгар. Изначально корейский зомби должен был драться со вторым номером рейтинга полулёгкого веса Брайаном Ортегой, но тот внезапно получил травму и был вынужден сняться с турнира. На замену согласился выйти ветеран чемпионата, ради этого отложивший свой переход в легчайшую категорию. Уже в январе он должен был помериться силами с Кори Сэндхагеном.

Как оказалось, американец допустил серьёзную ошибку, согласившись биться с Соном. Он недооценил мастерство визави в ударной технике и затеял «перестрелку» в стойке. Казалось, пропущенный прямой навстречу должен был охладить его пыл, но он лишь бросился в размен и совсем скоро оказался на полу. Корейский зомби взобрался на спину оппонента и принялся вколачивать один удар за другим, но Эдгар героически выдержал более двух минут избиения и смог подняться.

Правда, успех Фрэнки оказался краткосрочным. Он явно находился в состоянии грогги, в связи с чем не смог помешать Чону провести ещё одну мощнейшую серию. Эдгар вновь упал лицом на канвас, а рефери Марк Годдард бросился разнимать бойцов. Кореец одержал вторую подряд досрочную победу и теперь может пробиться в топ-5 полулёгкого дивизиона. До настоящего момента он располагался на шестой позиции.

По окончании схватки Сон поспешил бросить вызов новоиспечённому чемпиону Александеру Волкановски, однако в ближайшее время вряд ли получит шанс поспорить за титул. Во-первых, UFC вполне может предоставить реванш бывшему обладателю пояса Максу Холлоуэю, а во-вторых, в полулёгком весе есть спортсмены, имеющие гораздо более продолжительную успешную серию. Прежде всего это касается Забита Магомедшарипова, взявшего верх во всех шести битвах под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

Не стоит исключать, что UFC решит устроить сражение между Магомедшариповым и Соном. Забит дрался в ноябре и в ближайшие несколько месяцев будет готов вернуться в октагон, а Чон обошёлся малой кровью в поединке с Эдгаром. Таким образом, именно в их очном противостоянии может быть определено имя будущего первого претендента на почётное звание.

Однако на этом знаменательные события шоу не закончились. Во второй по значимости битве вечера Волкан Оздемир взял верх над Александером Ракичем и продлил победную серию до двух боёв. В своё время швейцарец с турецкими корнями значился первым претендентом на титул, но затем уступил три раза подряд и лишь недавно начал исправлять ситуацию. Причём поражение раздельным решением судей от Доминика Рейеса вызвало обширные дискуссии, а многие посчитали его несправедливым.

На этот раз ситуация повторилась с точностью до наоборот. По итогам трёх раундов судьи отдали предпочтение Оздемиру, но корейские болельщики оказались не согласны с вердиктом. Да, Волкан нанёс на 31 удар больше, но при этом уступил по числу акцентированных попаданий (63:75). Кроме того, австриец отметился тейкдауном, что обычно очень щедро оценивается арбитрами.

Помимо прочего, турнир в Пусане запомнился несколькими красивейшими нокаутами. Автором одного из них стал Шарль Журден, реабилитировавшийся после неудачи в бою с Десмондом Джонсом. Канадец шокировал местную публику и отправил на пол её любимца Ду Ху Чоя, поставив под вопрос его карьеру в UFC. После шоу на родине в его пассиве стало три поражения, что практически гарантирует ему увольнение.

И это при том, что первый раунд прошёл за явным преимуществом корейца. Он здорово работал с дистанции и даже отправил канадца в нокдаун. В середине пятиминутки Журден оказался на канвасе, но не позволил провести добивание. А уже в концовке он воспрянул духом и уже сам сбил Чоя с ног. Комбинация из джеба и правого прямого оказалась разящей, но также не привела к остановке.

Первая половина второй пятиминутки получилась менее интенсивной, но уже во второй оба сильно прибавили в агрессии и порадовали зрителей. Как и ранее, Чой хорошо начал, но в этот вечер удача была на стороне Журдена. За 31 секунду до гонга он нащупал челюсть соперника сокрушительным левым прямым, а правым хуком закрепил результат.

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Также ярким досрочным успехом порадовал Да Ун Джанг, для которого эта победа стала третьей подряд в UFC. Обидчику Хадиса Ибрагимова потребовалось всего 63 секунды, чтобы сокрушить Майка Родригеса и обозначить свои претензии на попадание в топ-10 полутяжёлого веса. Теперь в его послужном списке два успеха в чемпионате, причём оба досрочные.

Ещё один захватывающий поединок состоялся в рамках предварительного карда, где ожесточённую рубку устроили Алешандре Пантожа и Мэтт Шнелл. Топ-бойцы наилегчайшего веса обошлись без разведки и с ходу схлестнулись в центре октагона. Зубодробительный обмен ударами остался за бразильцем — американец упал на колени, но быстро восстановился. Следующий эпизод остался за Шнеллом. Пантожа пропустил левый хук и зашатался, но совсем скоро вновь вырвался вперёд благодаря мощному тейкдауну.

Казалось, атлеты решили немного сбавить обороты и задержаться в клетке как минимум на ещё одну пятиминутку, но Мэтт забыл отойти назад после очередной атаки. Алешандре пробил точно в челюсть, а затем снял все вопросы о победителе. Для бразильца этот успех стал пятым в UFC при трёх неудачах.