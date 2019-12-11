В шаге от Сехудо: почему победа над Фейбером может сделать Яна первым претендентом на титул чемпиона UFC

14 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 245, в рамках которого Пётр Ян сразится с американцем Юрайей Фейбером. В случае победы российский боец может стать первым претендентом на титул в легчайшем весе и получить право встретиться с чемпионом Генри Сехудо. Почему грядущий бой станет определяющим в карьере спортсмена — в материале RT.

На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Пётр Ян постарается сделать последний шаг на пути к титулу чемпиона в легчайшем весе. Четвёртый номер рейтинга намеревается одержать шестую победу подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате, а помешать ему в этом постарается Юрайя Фейбер. Легендарный спортсмен летом возобновил карьеру и рассчитывает в ближайшее время в четвёртый раз поспорить за пояс.

В преддверии этого поединка ситуация вокруг Яна напоминает ту, что происходит с его соотечественником Забитом Магомедшариповым. До турнира в Москве на счету обоих было по пять успешных выступлений в крупнейшем ММА-промоушене мира и статус одних из самых ярких представителей своих дивизионов. Оба спортсмена уже успели расправиться с элитными оппонентами и имели все основания претендовать на бой с чемпионом.

Впоследствии Магомедшарипов победил Келвина Каттара в Москве и теперь ожидает исхода дуэли между Максом Холлоуэем и Александером Волкановски, а победитель с большой долей вероятности станет его будущим противником. Теперь дело за Яном, который хоть и не прослыл столь зрелищным атлетом, как соотечественник, но тоже успел добиться высоких результатов.

Ян расправился с бывшим соискателем титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе Джоном Додсоном, а также с очень крепким Джимми Риверой. За последние годы американец укрепился в статусе одного из топ-бойцов дивизиона и уступал исключительно представителям топ-5. Помимо Петра он не смог справиться с Марлоном Мораесом и Алджамейном Стерлингом. Уверенный успех в схватке с ним заставил воспринимать россиянина как высококлассного атлета и мгновенно сделал из него фаворита в борьбе за первый номер рейтинга.

На данный момент лишь трое бойцов опережают Яна в табели о рангах наилегчайшего веса. Помимо Мораеса и Стерлинга, выше располагается Кори Сэндхаген, до недавнего времени имевший в планах поединок с Фрэнки Эдгаром. Однако экс-чемпион решил заменить Брайана Ортегу в битве с Чон Чхан Соном и фактически лишил визави возможности посоперничать с россиянином за звание первого номера. Оба имеют в своём активе серию из пяти побед, но американцу вряд ли успеют найти равнозначную замену в ближайшее время.

Что касается Мораеса и Стерлинга, то первый практически не имеет шанса в ближайшее время добиться боя с Сехудо. В июне бразилец мог стать чемпионом UFC, но досрочно уступил визави в третьем раунде. Руководство промоушена практически никогда не предоставляет реванш в столь короткие сроки, поэтому Марлону придётся провести как минимум две схватки, чтобы вновь вернуться в гонку.

Стерлинг же уже долго считается одним из самых талантливых бойцов наилегчайшего веса, но в решающий момент не может сделать последний шаг. Он стартовал в UFC с четырёх побед, но затем дважды оказывался в роли проигравшего. Сначала он неожиданно уступил Брайану Карауэю, а затем был бит Рафаэлем Ассунсао. Причём если бразилец всегда считался сильным спортсменом, что подтверждает его длительное нахождение на вершине дивизиона, то американец был известен прежде всего своими отношениями с экс-чемпионкой Мишей Тейт.

Впоследствии Стерлинг смог оправиться от этих неудач и вновь встал на победные рельсы, но был бит всё тем же Мораесом. На данный момент он не уступает на протяжении четырёх схваток подряд, но вряд ли UFC всерьёз воспринимает его как неоспоримого кандидата в чемпионы.

Вся эта ситуация лишь играет на пользу Яну и вполне способна сделать его безальтернативным вариантом в плане определения будущего соискателя трофея. На данный момент ни Сэндхаген, ни Стерлинг не имеют планов на бой, а Мораесу предстоит тяжелейшее испытание в виде сражения с Жозе Алдо.

Таким образом, битва с Фейбером представляется идеальным вариантом для Яна. Американец является легендой смешанных единоборств, а победа над ним способна не только укрепить позиции россиянина, но и сделать из него звезду. Подобного можно достичь либо яркими выступлениями, либо поединками с прославленными оппонентами. Если Пётр сумеет нанести Юрайе его первое поражение после возвращения в ММА и окончательно отправить его на пенсию, то несомненно станет одним из главных лиц категории.

Кроме того, дуэль с Фейбером станет для Яна отличным испытанием в плане мастерства. Прежде всего, он славится своими навыками в стойке, а не в партере. Подтверждением тому является его синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, которому по престижу уступает лишь белый.

Для сравнения, американец обладает коричневым поясом (четвёртым по значимости), а в молодости имел опыт выступлений в первом дивизионе NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США и Канады) по борьбе. Кроме того, он не только основал, но и продолжает возглавлять тренировочную команду Team Alpha Male, специализирующуюся именно на мастерах партера, а его самыми воспитанниками считаются Ти Джей Диллашоу, Коди Гарбрандт, Чед Мендес и Пейдж Ванзант.

Об этом говорит о тот факт, что 19 из 35 побед он одержал с помощью сдач. От его рук пострадали всё тот же Ассунсао, Такэйя Мидзугаки и Майкл Макдональд, а его удушающий приём сзади на Иване Менхиваре был признан лучшим в 2013 году.

Таким образом, Яну придётся доказать, что он способен сражаться не только в удобной для себя манере, но и уверенно чувствовать себя на чужой территории. В преддверии возможной схватки с Сехудо это можно смело считать необходимым условием, ведь тот прославился не только как боец ММА, но и как борец вольного стиля. На Олимпиаде 2008 года Генри завоевал золотую медаль в категории до 55 кг, в финале расправившись с японцем Томохиро Мацунагой.

Однако к плюсам россиянина можно отнести его защиту от тейкдаунов. Пусть он сам довольно редко инициирует переход в партер, но и не позволяет сопернику отправлять себя на настил. На данный момент он уходил от 83% попыток проходов в ноги, что является крайне высоким показателем.

Примечательно, что отношение Фейбера к будущему оппоненту является довольно противоречивым. Он признал, что россиянин обладает набором навыков и крайне опасен в стойке, но заметил, что во время его расцвета этот поединок вряд ли состоялся бы. Юрайя намекнул, что Пётр уступает ему в классе, а шансов на победу россиянину добавляет лишь разница в возрасте.

Стоит напомнить, что хоть американец и считается одним из символов легчайшего веса, но так и не смог стать чемпионом UFC. Он трижды претендовал на пояс, но каждый раз уступал. Дважды он был бит не менее легендарным Домиником Крузом, а ещё раз оступился в битве с Хенаном Барао. При этом с бойцами чуть более низкого класса он расправлялся довольно уверенно, что делало его положение ещё более отчаянным.

Не стоит сомневаться, что в ночь на воскресенье Фейбер будет предельно мотивирован. Во-первых, он постарается доказать, что его успех в поединке с Рики Саймоном — не случайность, а во-вторых, предпримет очередную попытку добраться до желанного золота. В UFC всегда лояльно относились к Юрайе, вследствие чего их решение предоставить заслуженному ветерану очередной шанс сразиться за пояс не станет сюрпризом.

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Примечательно, что по мнению букмекеров Ян выступает в роли однозначного фаворита противостояния. В среднем коэффициент на его победу составляет 1,3, в то время как на успех Фейбера — 5,4. Судя по всему, мало кто верит, что 40-летний американец способен отработать три раунда в высоком темпе, предлагаемом россиянином, что вполне может стать ключевым фактором.

В интересах Яна не только взять верх, но и сделать это максимально уверенно и зрелищно. На примере Магомедшарипова он уже мог стать свидетелем того, к чему может привести не самое яркое выступление. Если до боя с Джереми Стивенсом тот считался главной молодой звездой полулёгкого веса, то после ажиотаж вокруг его имени слегка спал. Битва с Каттаром лишь подтвердила опасения, в связи с чем Забит рискует вновь остаться без звания первого претендента.

Виной тому стали не самые уверенные концовки обоих схваток. Россиянину явно не хватило сил, чтобы доминировать на протяжении всех 15 минут, что привело к проигранным раундам и немного смазало впечатление от его выступления. Ян пока не давал поводов сомневаться в своей физической готовности, но недавняя операция вполне могла внести некоторые корректировки. Грядущее сражение покажет, смог ли он полностью восстановиться от травмы локтя, которая фактически стоила ему битвы со Стерлингом.