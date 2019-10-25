Менеджер Яна считает, что бой с Фейбером выведет россиянина на новый уровень
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«Переговоры с Фейбером длились очень долго. Он просил новый контракт и очень высокий гонорар, если UFC хочет видеть его поединок с Петей. Разговоров о том, что встреча будет претендентской, не было. Что касается Мораеса, то он изначально хотел выйти на бой с Алдо. В итоге все получили то, что хотели. Для Пети этот поединок очень важен. Он повысит его популярность и узнаваемость именно в США, выведет Петра на новый уровень», — цитирует Абдрахманова Sport24.
Поединок Петра Яна с Юрайей Фейбером должен состояться 14 декабря в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что следующим соперником российского бойца Яна может стать член Зала славы UFC Фейбер.