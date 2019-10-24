СМИ: Следующим соперником российского бойца Яна может стать член Зала славы UFC Фэйбер

Короткая ссылка
Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Петра Яна, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать член Зала славы организации Юрайя Фэйбер.
СМИ: Следующим соперником российского бойца Яна может стать член Зала славы UFC Фэйбер
  • Юрайя Фэйбер / © Mark Cristino/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил обозреватель ESPN Бретт Окамото.

Отмечается, что поединок между Яном и Фэйбером может состояться в рамках шоу UFC 245, которое пройдёт 14 декабря 2019 года в Лас-Вегасе.

За свою карьеру Фэйбер провёл четыре титульных боя в рамках UFC, но в каждом из них потерпел поражения, по два раза уступив Доминику Крузу и Ренану Барао. В декабре 2016 года американец объявил о прекращении активных выступлений, но летом 2019-го в 40-летнем возрасте успешно вернулся в октагон, одержав досрочную победу над Рикки Саймоном на июньском турнире UFC Fight Night в Сакраменто.

Ранее сообщалось, что бой россиянина Забита Магомедшарипова с американцем Келвином Каттаром возглавит кард турнира UFC в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить