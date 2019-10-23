СМИ: Поединок Магомедшарипова станет главным событием турнира UFC в Москве

Представитель команды российского бойца смешанного стиля Александра Волкова заявил, что теперь турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве возглавит бой другого представителя России, Забита Магомедшарипова, с американцем Кэлвином Каттаром.

Об этом в команде Волкова сообщили ТАСС.

«Бой Александра сдвинули», — сказал собеседник агентства.

Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира из-за травмы.

Теперь соперником Волкова должен стать американец Грег Харди, который является бывшим игроком в американский футбол и выступал в Национальной футбольной лиге (NFL).

Ранее менеджер Волкова заявил, что российский боец готов нокаутировать Фрэнсиса Нганну.