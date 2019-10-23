СМИ: Поединок Магомедшарипова станет главным событием турнира UFC в Москве
- @zabit_magomedsharipov
Об этом в команде Волкова сообщили ТАСС.
«Бой Александра сдвинули», — сказал собеседник агентства.
Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира из-за травмы.
Теперь соперником Волкова должен стать американец Грег Харди, который является бывшим игроком в американский футбол и выступал в Национальной футбольной лиге (NFL).
Ранее менеджер Волкова заявил, что российский боец готов нокаутировать Фрэнсиса Нганну.