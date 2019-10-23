Менеджер Волкова заявил, что российский боец готов нокаутировать Нганну

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Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова Иван Банников заявил, что его клиент готов встретиться в поединке с французом Фрэнсисом Нганну.
Менеджер Волкова заявил, что российский боец готов нокаутировать Нганну
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«Тут Фрэнсис Нганну говорил, что Александр дважды отказывался от боя с ним. Так вот, это я отказывался от боя, а Саша не знал про предложения», — приводит слова менеджера ТАСС.

По его словам, в первом случае Нганну был недостаточно популярен, а во втором Волков выбрал бой с Дерриком Льюисом, в то время как Нганну потерпел два поражения подряд на тот момент.

«Пусть он не переживает, он ещё улетит в нокаут от Саши», — сказал Банников.

У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений в MMA.

Ранее менеджер Волкова заявил, что поединок с Грегом Харди повысит известность российского бойца.

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