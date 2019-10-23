Менеджер Волкова заявил, что российский боец готов нокаутировать Нганну
- @volkov_alex
«Тут Фрэнсис Нганну говорил, что Александр дважды отказывался от боя с ним. Так вот, это я отказывался от боя, а Саша не знал про предложения», — приводит слова менеджера ТАСС.
По его словам, в первом случае Нганну был недостаточно популярен, а во втором Волков выбрал бой с Дерриком Льюисом, в то время как Нганну потерпел два поражения подряд на тот момент.
«Пусть он не переживает, он ещё улетит в нокаут от Саши», — сказал Банников.
У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений в MMA.
Ранее менеджер Волкова заявил, что поединок с Грегом Харди повысит известность российского бойца.