Менеджер Волкова заявил, что российский боец готов нокаутировать Нганну

Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова Иван Банников заявил, что его клиент готов встретиться в поединке с французом Фрэнсисом Нганну.

«Тут Фрэнсис Нганну говорил, что Александр дважды отказывался от боя с ним. Так вот, это я отказывался от боя, а Саша не знал про предложения», — приводит слова менеджера ТАСС.

По его словам, в первом случае Нганну был недостаточно популярен, а во втором Волков выбрал бой с Дерриком Льюисом, в то время как Нганну потерпел два поражения подряд на тот момент.

«Пусть он не переживает, он ещё улетит в нокаут от Саши», — сказал Банников.

У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений в MMA.

Ранее менеджер Волкова заявил, что поединок с Грегом Харди повысит известность российского бойца.