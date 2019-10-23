Менеджер Волкова считает, что поединок с Харди повысит известность российского бойца

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Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова Иван Банников выразил уверенность, что поединок с американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве повысит популярность его клиента в США.
Менеджер Волкова считает, что поединок с Харди повысит известность российского бойца
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«Харди — медийная личность в США, и для известности Александра там это прекрасный вариант», — приводит слова Банникова ТАСС.

По его словам, многие не любят Харди, и американцы хотят увидеть, как он будет отправлен в нокаут.

«Это будет первый раз, когда в США большинство фанатов будут болеть за Сашу», — сказал Банников.

Харди является бывшим игроком в американский футбол и выступал в Национальной футбольной лиге (NFL).Он дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году. На данный момент на его счету пять побед, одно поражение и одна ничья.

Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира. У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет бывший игрок NFL.

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