СМИ: Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет бывший игрок NFL
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Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём Twitter.
Харди дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году. На данный момент на его счету пять побед, одно поражение и одна ничья.
Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира.
Турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября.
Ранее сообщалось, что дос Сантос пропустит турнир UFC в Москве из-за инфекции в ноге.