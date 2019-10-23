СМИ: Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет бывший игрок NFL

Короткая ссылка
Соперником российского бойца смешанного стиля Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Москве станет бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) американец Грег Харди.
СМИ: Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет бывший игрок NFL
  • © Александр Волков
  • Instagram

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём Twitter.

Харди дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году. На данный момент на его счету пять побед, одно поражение и одна ничья.

Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира.

Турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября.

Ранее сообщалось, что дос Сантос пропустит турнир UFC в Москве из-за инфекции в ноге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить