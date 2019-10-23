СМИ: Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет бывший игрок NFL

Соперником российского бойца смешанного стиля Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Москве станет бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) американец Грег Харди.

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём Twitter.

Харди дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году. На данный момент на его счету пять побед, одно поражение и одна ничья.

Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира.

Турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября.

Ранее сообщалось, что дос Сантос пропустит турнир UFC в Москве из-за инфекции в ноге.