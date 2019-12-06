Возвращение Емельяненко, поход Яна за поясом и три титульных боя в UFC: самые ожидаемые события декабря в ММА

Фёдор Емельяненко проведёт первый бой за 11 месяцев — сразится с Куинтоном Рэмпейджем Джексоном на турнире Bellator в Японии. На шоу UFC 246 в Лас-Вегасе пройдут сразу три титульных поединка, а в главном из них сойдутся полусредневесы Камару Усман и Колби Ковингтон. Пётр Ян встретится с легендарным Юрайей Фейбером, а Саид Нурмагомедов постарается одержать третью победу подряд в крупнейшем ММА-промоушене планеты.

Фёдор Емельяненко — Куинтон Рэмпейдж Джексон

Турнир: Bellator 237

Дата и место проведения: 28 декабря, Сайтама (Япония)

За несколько дней до Нового года в Японии пройдёт одно из главных событий не только декабря, но и года в ММА. На родине известного в прошлом промоушена PRIDE состоится схватка двух легенд смешанных единоборств — Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона. Судя по всему, для россиянина она станет одной из последних в карьере, о чём неоднократно говорил сам атлет.

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Оба бойца войдут в клетку после длительного простоя. Так, в последний раз Емельяненко бился на турнире Bellator 214 в январе. В финале Гран-при тяжёлого веса он потерпел сокрушительное поражение от Райана Бейдера и упустил шанс завоевать титул чемпиона. Фёдор оказался в нокауте спустя всего 35 секунд после начала боя, что заставило многих поставить крест на карьере прославленного бойца.

Судя по всему, подобные мысли закрались и в голову самого Последнего Императора. На протяжении нескольких месяцев он не давал никаких комментариев относительно будущих выступлений, но в итоге подписал новый контракт с американским промоушеном.

Тем не менее, несмотря на тот факт, что многие считают данный этап карьеры Емельяненко прощальным туром, уровень соперника говорит об обратном. Безусловно, в последнее время Рэмпейдж выступал не только нерегулярно, но и не очень успешно. Так, за три года он лишь раз взял верх. В сентябре 2018-го американец нокаутировал ещё одного ветерана — Вандерлея Силву, но до этого уступил решением судей Чейлу Соннену и Мухаммеду Лавалю. Однако Джексон по-прежнему остаётся очень опасным противником, способным отправить на настил почти любого.

За свою карьеру Куинтон брал верх над рядом звёздных визави, включая Дэна Хендерсона, Кевина Рэндлмана, Чака Лиделла и Лиото Мачиду. В плане опыта он превосходит всех последних соперников Фёдора и уж точно выше классом того спортсмена, с которым он бился в Японии в последний раз. Так, 31 декабря 2016 года Емельяненко нокаутировал кикбоксера Джайдипа Сингха, имевшего в своём активе послужной список из двух побед.

Камару Усман — Колби Ковингтон

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Турнир: UFC 245

Дата и место проведения: 14 декабря, Лас-Вегас (США)

Руководство UFC приложило все усилия, чтобы поставить эффектную точку в 2019 году, организовав в декабре турнир с тремя титульными поединками. При этом главный и самый ожидаемый из них пройдёт в полусреднем весе, где Камару Усман сразится с Колби Ковингтоном.

В Абсолютном бойцовском чемпионате зачастую берут пример с рестлинга и делают ставку на противостояния с богатой историей взаимоотношений и рядом громких конфликтов. Сражение Усмана и Ковингтона именно из их числа. На протяжении нескольких месяцев спортсмены воевали друг с другом в медиапространстве, а Колби стал одним из самых ненавистных бойцов мира. Он мешал проведению тренировок, оскорблял коллег во время эфиров, а также неоднократно грубо высказывался в адрес президента Даны Уайта. Так, однажды он заявил, что ударит функционера, если тот попытается застегнуть у него на талии чемпионский пояс во время декабрьского шоу.

Однако эта битва интересна и в плане стиля, ведь в октагоне сойдутся два практических идентичных атлета. Усман и Ковингтон — ярко выраженные борцы, которые практически не ведают усталости. Нигериец отлично показал это в схватке с Тайроном Вудли, а американец — в поединке с Робби Лоулером. Тем не менее у обоих есть большие пробелы в ударной технике, поэтому основная ставка будет сделана на грэпплинг. Физическая мощь даёт Камару небольшое преимущество, но Колби вполне сможет компенсировать это за счёт техники.

Макс Холлоуэй — Александер Волкановски

Бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе

Турнир: UFC 245

Дата и место проведения: 14 декабря, Лас-Вегас (США)

Данный поединок достоин внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, зрителей ожидает увлекательное противостояние с участием одного из лучших ударников в истории ММА. Холлоуэй на регулярной основе показывает красивые и динамичные схватки, а дуэль с Волкановски вряд ли станет исключением. Во-вторых, в ней вполне может определиться будущий соперник Забита Магомедшарипова. На данный момент россиянин занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса и больше всех заслуживает шанса побороться за почётное звание.

Холлоуэй имеет в активе самую продолжительную серию побед в истории категории, которая насчитывает 14 битв. Стоит отметить, что лишь два бойца столь уверенно выступали в своих дивизионах. Джон Джонс выиграл в 16 поединках подряд в полутяжёлом весе, а Жорж Сен-Пьер — в 15, но в полусреднем.

Тем не менее четвёртая защита титула обещает стать не самой простой для Макса. Александер ураганом промчался по полулёгкому весу и взял верх семь раз подряд, причём дважды над топ-бойцами — Жозе Алдо и Чедом Мендесом. Австралиец хорош как в стойке, так и в партере, но всё равно считается аутсайдером. Так, он значительно уступает визави не только в навыках кикбоксинга, но и в росте (167 см — 180 см). А Холлоуэй неоднократно показывал, как умело пользуется этой разницей.

Аманда Нуньес — Жермейн де Рандами

Бой за титул чемпионки UFC в легчайшем весе

Турнир: UFC 245

Дата и место проведения: 14 декабря, Лас-Вегас (США)

На фоне двух других чемпионских схваток эта немного уступает по уровню ажиотажа. Причина в том, что главный бой в истории женского ММА уже состоялся и в ближайшее время фанатам вряд ли стоит ожидать чего-то настолько же увлекательного. Аманда Нуньес легко разобралась с Крис Сайборг и смело может считаться одной из величайших девушек-бойцов в истории. Де Рандами значительно уступает Жустино по всем показателям, поэтому вряд ли может считаться достойной соперницей для действующей обладательницы пояса.

Спортсменки уже встречались в 2013 году, и тогда Нуньес одержала убедительную победу. Уже в первом раунде она оказалась в фулл-маунте (положение в борьбе, при котором боец контролирует обе ноги соперника) и принялась избивать противницу локтями. Рефери Хёрб Дин долго следил за неудачными попытками защищаться в исполнении голландки, но в итоге вмешался.

С тех пор Нуньес проделала огромную работу над собой и стала заметно сильнее. Безусловно, де Рандами тоже не сидела сложа руки, но её успехи кажутся значительно менее впечатляющими. Так, бразильянка взяла верх над Сайборг, Валентиной Шевченко, Мишей Тейт, Холли Холм, завершила карьеру легендарной Ронды Роузи и стала первой в истории чемпионкой UFC в двух дивизионах. Голландка же хоть и выиграла пояс в полулёгкой категории, но тот бой запомнился крайне спорным судейским решением. Кроме того, сразу после его окончания она заявила о намерении лечь на операцию и была лишена звания.

Пётр Ян — Юрайя Фейбер

Турнир: UFC 245

Дата и место проведения: 14 декабря, Лас-Вегас (США)

Как и Магомедшарипов, Ян находится на расстоянии вытянутой руки от поединка за пояс. Он выиграл пять раз подряд, и каждый следующий успех может принести ему встречу с Генри Сехудо. Чтобы закрепить за собой звание первого претендента, ему необходимо расправиться с соперником топ-класса. В этом смысле легендарный Фейбер является идеальной кандидатурой.

Юрайя по праву считается одним из символов легчайшего веса. За свою карьеру он провёл 45 боёв, одержал 35 побед и трижды претендовал на пояс чемпиона UFC. Правда, каждый раз он терпел неудачу. Два раза он уступил Доминику Крузу, а ещё раз был бит Хенаном Барао.

В 2016 году Фейбер объявил о завершении карьеры, но спустя три года вернулся и не оставил шансов Рики Саймону. 40-летнему ветерану потребовалось лишь 46 секунд, чтобы отправить визави в нокаут. Победа над ним станет для Яна самой важной в карьере на данный момент и докажет, что он способен на равных биться с сильнейшими представителями категории.

При этом особенно интересно, сможет ли Пётр избежать переводов в партер и как будет противостоять Юрайе в борьбе. В этом аспекте американец является настоящим специалистом и уже много лет обучает других в собственном зале Team Alpha Male.

Саид Нурмагомедов — Раони Барселос

Турнир: UFC Fight Night 165

Дата и место проведения: 21 декабря, Пусан (Южная Корея)

Не исключено, что в топ-15 легчайшего веса UFC скоро появится ещё один россиянин. Это может случиться, если Саид Нурмагомедов возьмёт верх над Раони Барселосом и продлит победную серию в чемпионате до трёх схваток. Правда, сделать это будет не так просто, ведь бразилец не только ни разу не уступал в крупнейшем ММА-промоушене планеты, но и выигрывал исключительно досрочно.

Стоит отметить, что Саид не является родственником Хабиба, что подчёркивает его стиль боя. Он делает ставку на ударную технику и скорее напоминает Магомедшарипова, чем звёздного однофамильца. Спортсмен неплохо работает руками, но основной упор делает на различные удары ногами. Так, в его арсенале значатся всевозможные вариации хай-киков и спиннинг-киков, которые так нравятся зрителям. При этом Нурмагомедов делает это не только эффектно, но и эффективно. Именно удар ногой с разворота в корпус помог ему нокаутировать Рикардо Рамоса в последнем поединке.