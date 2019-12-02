Подготовка к бою с Фергюсоном, опасения Харди и планы Макгрегора: что говорят о Нурмагомедове в мире ММА

В команде чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова сообщили, что в скором времени он начнёт подготовку к бою с Тони Фергюсоном. Представители россиянина заверили, что он находится в хорошей форме и много времени посвящает тренировкам. Британский боец ММА Дэн Харди предположил, что у действующего обладателя пояса могут возникнуть проблемы в поединке с американцем, а эксперт ESPN рассказал, что ирландец Конор Макгрегор намерен встретиться с Нурмагомедовым в конце 2020 года.

«Хабиб постоянно тренируется»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в скором времени может начать подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщили в команде действующего чемпиона мира в лёгкой весовой категории.

«Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме. Целенаправленная подготовка может начаться уже в начале 2020 года», — приводит ТАСС слова представители команды.

В том, что Нурмагомедов действительно посвящает время тренировкам, сомневаться не приходится. В своём Instagram он разместил видео с разминки на одном из пляжей.

«Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда. Просыпайтесь по утрам, люди», — обратился боец к подписчикам.

В конце ноября стало известно, что следующим соперником Нурмагомедова станет именно Фергюсон. Сначала согласие на проведение боя дал россиянин, а затем и бывший обладатель пояса в лёгком весе. Встреча состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

На данный момент иной информации о предстоящем турнире UFC нет. Однако ещё один российский боец — Забит Магомедшарипов, являющийся спарринг-партнёром Нурмагомедова, намекнул, что может выступить в андеркарте боя. На своей странице в социальных сетях он сообщил, что в скором времени его поклонников ожидают приятные новости. К посту был прикреплён хештег #18апреля.

«Будет делать то, что обычно»

Несмотря на то что до поединка остаётся больше пяти месяцев, специалисты, поклонники и коллеги будущих соперников уже делают прогнозы его исхода. Многие сходятся во мнении, что Фергюсон станет одним из самых грозных соперников за всю карьеру Нурмагомедова. Так, представитель полусредней весовой категории Дэн Харди предположил, что американец может победить россиянина. В то же время он добавил, что вероятность этого слишком мала.

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«Если Тони не удастся победить Хабиба, очень хотелось бы посмотреть его встречу с Конором Макгрегором. Но может произойти так, что Нурмагомедов уступит титул из-за рассечений в самом начале боя после ударов локтем или необычного удушающего приёма. Длинные руки Фергюсона могут создать проблемы россиянину при выполнении тейкдауна», — заявил Харди в своём блоге на YouTube-канале Full Reptile.

Схожее мнение высказал и американский боец ММА Джастин Гэтжи. По его словам, Нурмагомедов является фаворитом этого противостояния, однако Фергюсон может создать ему немало проблем.

«Невероятно, как часто и какой силы Тони пропускает удары во время боёв. Но я не думаю, что ему это помешает, потому что Хабиб вряд ли воспользуется такой возможностью. Он будет делать то, что обычно. Интересно будет посмотреть, сыграют ли свою роль навыки Фергюсона в джиу-джитсу, а также его упорство: даже оказавшись на полу, он всё равно продолжает бороться», — цитирует Гэтжи портал MMAJunkie.

«Считаю себя одним из самых сильных легковесов мира»

Ранее менеджер Нурмагомедова подтвердил, что победитель боя встретится именно с Гэтжи. Сам американец, на счету которого 21 победа в смешанных единоборствах, неоднократно изъявлял желание сойтись в октагоне с россиянином.

«Хабиб заявлял, что у него осталось не так много боёв, поэтому я должен провести с ним поединок до того, как он уйдёт. Не могу отпустить его непобеждённым, по крайней мере не попробовав против него свои силы. Я считаю себя одним из самых сильных легковесов мира, и у меня есть много разных приёмов, с которыми Нурмагомедову, возможно, ещё не доводилось сталкиваться», — добавил Гэтжи.

Интересно, что американец Дастин Порье также назвал Гэтжи в качестве главного претендента на титул россиянина. Бывший временный чемпион в лёгком весе хорошо знаком с обоими бойцами: в сентябре нынешнего года он уступил Нурмагомедову на турнире UFC 242, а в апреле 2018 года взял верх над соотечественником.

На встречу с россиянином рассчитывают и другие бойцы. Фирас Захаби, тренер бывшего двукратного чемпиона UFC в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера, заявил, что его подопечный готов вернуться в октагон ради этого противостояния. Канадец объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, однако, по словам наставника, не прекращает тренировки и по-прежнему находится в хорошей форме.

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«Я считаю, он ещё должен провести поединок. Не хочу говорить за него, но, как мне кажется, мегабой станет для него мотивацией. Он не хочет снова быть чемпионом и драться каждые три-четыре месяца. С этим покончено, этого больше не будет. Нужен мегабой. Предложите ему вернуться для мегасхватки и попробуйте его заинтересовать — Жорж любит принимать вызовы», — цитирует Захаби MMA Fighting.

В то же время на реванш по-прежнему рассчитывает и Макгрегор. Обозреватель ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что до конца 2020 года ирландец намерен провести три поединка, в одном из которых он вновь попытается завоевать чемпионский титул в лёгком дивизионе.

«В конце года он планирует сразиться в Москве с Нурмагомедовым, если тот по-прежнему будет чемпионом. Он бы очень хотел исправить это недоразумение и надеется, что ему удастся выиграть в предыдущих двух боях, а потом заткнуть всем рты», — рассказал Хельвани.