Подальше от Нурмагомедова: почему бой между Макгрегором и Серроне пройдёт в полусреднем весе

18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. При этом поединок пройдёт не в привычном для ирландца лёгком весе, а в полусреднем. О том, почему Макгрегор решил покинуть дивизион Хабиба Нурмагомедова, — в материале RT.

Долгожданное возвращение в октагон Конора Макгрегора состоится на турнире UFC 246, который пройдёт 18 января в Лас-Вегасе. Ранее сам ирландец уже озвучивал дату следующего поединка, а Дональд Серроне заявлял, что именно он может стать его соперником. Однако в конце ноября эта информация нашла официальное подтверждение со стороны президента промоушена Даны Уайта. Функционер сообщил, что схватка между ирландцем и американцем возглавит первое крупное шоу 2020 года.

Слухи о возможной дуэли между Макгрегором и Серроне ходили ещё в начале 2019-го. После триумфального возвращения Ковбоя в лёгкий вес бойцы провели диалог в социальных сетях, по итогам которого заявили о желании встретиться в клетке. Судя по всему, руководство организации было не против, но экс-чемпион в двух весовых категориях внезапно объявил о завершении карьеры. Правда, через несколько дней он вновь её возобновил, но к этому моменту Дональд уже успел найти нового оппонента.

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Впоследствии Макгрегор травмировал руку и выбыл на неопределённый срок, а Серроне успел провести три поединка. Правда, лишь один из них завершился в его пользу. Так, он разобрался с экс-претендентом на титул Элом Яквинтой, но затем досрочно уступил Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

На бумаге Дональда можно смело считать одним из самых удобных противников для Конора. После поражений от Флойда Мейвезера и Хабиба Нурмагомедова, ему необходимо почувствовать уверенность и хотя бы одну схватку провести с оппонентом, подходящим ему стилистически, а также находящимся в не самой лучшей форме. Американец идеально соответствует всем этим критериям, ведь предпочитает биться в стойке, а также не только имеет в пассиве серию из двух неудач, но и проблемы со здоровьем. Помимо наличия проблем с печенью из-за пристрастия к алкоголю, у него отсутствуют часть кишечника и желудка.

Изначально казалось, что Макгрегор выбрал наиболее безопасный вариант, максимально облегчив себе возвращение в октагон. Однако впоследствии стало известно, что главный бой турнира UFC 246 пройдёт не в лёгкой, а в полусредней весовой категории. Это обстоятельство не только серьёзно понизило шансы ирландца на успех, но и заставило задуматься о причинах подобного решения организаторов.

Безусловно, за свою карьеру оба атлета успели выступить в категории до 77 кг. Так, Серроне отправился покорять её после второго поражения от Рафаэла дус Анжуса в титульном поединке в 2015 году, но не преуспел. В десяти схватках он шесть раз брал верх, но этого оказалось недостаточно, чтобы серьёзно продвинуться в рейтинге. Так, он побеждал преимущественно средних оппонентов или тех, кто успел выпасть из числа топ-бойцов. К их числу можно отнести бывшего первого претендента на пояс в среднем весе Патрика Коте и Мэтта Брауна. При этом он уступил Робби Лоулеру, Даррену Тиллу, Хорхе Масвидалю и Леону Эдвардсу.

Что касается Макгрегора, то он дважды бился в полусреднем весе и оба раза с Нейтом Диасом. В марте 2016 года ирландец в статусе действующего чемпиона в полулёгкой категории поднялся на два дивизиона выше и потерпел оглушительное фиаско. Разница в массе настолько сказалась на действиях спортсмена, что по ходу второго раунда он оказался абсолютно обессилен и позволил визави сначала отметиться рядом мощных попаданий, а затем провести удушающий приём сзади. В августе Конор был более подготовлен и взял реванш, но то выступление вряд ли можно назвать доминирующим. Сражение продлилось все пять раундов, по итогам которых двое судей отдали ему победу с минимальным счётом, а третий и вовсе определил ничью.

В свете этого, очередное выступление Макгрегора в полусреднем весе кажется весьма опрометчивым. Особенно учитывая тот факт, что противостоять ему будет Серроне, который более физически приспособлен для данной категории. Так, американец на восемь сантиметров выше визави (183 см против 175 см), а в размахе рук уступает всего три сантиметра. Стоит учитывать, что Ковбой всегда славился навыками в кикбоксинге и неоднократно нокаутировал соперников с помощью ног. Так, от его хай-киков пострадали Адриано Мартинс, Джим Миллер и всё тот же Браун.

В лёгком весе ирландец если бы и не имел превосходства над американцем в выносливости и физике, то в полусреднем наверняка будет уступать. Макгрегор не успеет набрать семь килограмм за счёт мышц, вследствие чего станет не сильнее, а лишь тяжелее. Это неминуемо скажется на его выносливости, что было отлично заметно в дуэлях с Диасом.

Причина проведения данного боя в полусреднем весе остаётся загадкой. Но, учитывая статус Макгрегора и не самый плотный график у обоих, стоит полагать, что именно экс-чемпион стал инициатором подобного решения. Американец стабильно бьётся по три-четыре раза в год и держит себя в тонусе, ввиду чего вряд ли мог попросить о переносе поединка в смежную категорию. Особенно учитывая тот факт, что в последний раз он заходил в клетку в середине сентября и имел достаточно времени на сгонку.

Следовательно, либо Макгрегор почувствовал, что не может уложиться в лимит лёгкого веса, либо организация битвы в рамках полусреднего дивизиона является частью его плана. Гораздо логичнее смотрится второй вариант. Особенно с учётом того, что за свою карьеру он никогда не испытывал проблем с весогонкой, а в период с 2013 по 2015 годы выступал в категории до 65 килограмм.

В связи с этим можно предположить, что Макгрегор всерьёз нацелился на переход в полусредний вес. Но если соперничество за титул с Камару Усманом, Колби Ковингтоном и Тайроном Вудли кажется утопией, то бой с Масвидалем вполне вероятен. В настоящий момент Хорхе не только владеет поясом «самого жёсткого ублюдка», но и является одним из самых популярных бойцов UFC. Об этом говорит тот факт, что ему было доверено возглавлять 500-й турнир в истории промоушена.

В последнее время сам Макгрегор неоднократно изъявлял желание помериться силами с Масвидалем. Так, он говорил об этом на пресс-конференции в Москве, а также в социальной сети Twitter. Ирландец прокомментировал коллаж ESPN, на котором были изображены его возможные оппоненты, в числе которых был Хорхе. Это не осталось без внимания американца, который призвал того «отвечать за слова», добавив, что он «единственный в своём роде».

Тем не менее, если Конор действительно решил провести серию боёв в полусреднем весе, то это может серьёзно отсрочить его возможный реванш с Хабибом Нурмагомедовым. На протяжении года ирландец не уставал заявлять о желании вновь сразиться с чемпионом, оскорбляя и унижая не только его самого, но также близких и соотечественников. Достаточно вспомнить его грубости в отношении жены спортсмена, а также комментарии в адрес дагестанцев.

Даже если Макгрегор сможет добиться успеха в дуэлях с Серроне и Масвидалем, это вряд ли приблизит его к повторной встрече с Нурмагомедовым. Во всяком случае, он не сможет подняться в рейтинге лёгкого веса и получить звание первого претендента, что гарантирует ему шанс побороться за чемпионское звание. При этом не исключено, что руководству UFC будет достаточно победной серии в смежной категории. Ранее Конор уже получал титульный бой в весе, в котором до этого не проводил ни одной схватки.

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Возможно, Макгрегор надеется сначала вернуть себе звание самого популярного бойца ММА в мире, а потом заняться Нурмагомедовым. Но в этом случае ему может просто не хватить времени. Хабиб неоднократно говорил, что намерен провести два боя и повесить перчатки на гвоздь. В первом из них он с большой долей вероятности встретится с Тони Фергюсоном в апреле. Учитывая обязательный промежуток между поединками и тренировочный лагерь, у ирландца с россиянином могут не совпасть графики.

При этом не стоит исключать, что Макгрегор решил подождать, пока Нурмагомедов завершит карьеру, чтобы триумфально вернуться в лёгкий вес. Среди десяти сильнейших бойцов дивизиона лишь Хабиб крайне неудобен Конору в плане стиля, в то время как с остальными он сможет биться преимущественно в стойке. Исключением может стать разве что Кевин Ли, но он никогда не славился выносливостью, что может стать определяющим фактором.

Если Нурмагомедов останется непобедимым и завершит карьеру в ранге чемпиона, Макгрегор вполне может стать одним из участников битвы за вакантный пояс. Фергюсон вряд ли успеет оправиться от поражения и вновь стать первым претендентом, вследствие чего на первый план выйдут другие бойцы. Не исключено, что одним из них может стать Дастин Порье. Американец давно говорил о желании взять реванш у ирландца за фиаско 2014 года.