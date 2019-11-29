В UFC назвали дату и место проведения поединка между Макгрегором и Серроне

Поединок между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне состоится в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, проведение которого запланировано на 18 января 2020 года.

Об этом сообщает издание ESPN со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.

Бой Макгрегор — Серроне пройдёт в рамках полусреднего веса и возглавит кард шоу UFC 246, несмотря на то, что не будет титульным.

Для ирландца этот поединок станет первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова, которое Конор потерпел в октябре 2018 года.

Ранее Макгрегор назвал имена соперников, с которыми он хотел бы подраться в UFC.