В UFC назвали дату и место проведения поединка между Макгрегором и Серроне
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Об этом сообщает издание ESPN со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.
Бой Макгрегор — Серроне пройдёт в рамках полусреднего веса и возглавит кард шоу UFC 246, несмотря на то, что не будет титульным.
Для ирландца этот поединок станет первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова, которое Конор потерпел в октябре 2018 года.
Ранее Макгрегор назвал имена соперников, с которыми он хотел бы подраться в UFC.