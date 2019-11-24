Макгрегор рассказал, с кем готов выйти на бой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор высказался о своём возможном следующем сопернике.
Макгрегор рассказал, с кем готов выйти на бой
  • © Global Look Press

В Twitter-аккаунте ESPN был опубликован список возможных соперников Макгрегора. Издание назвало в числе претендентов Хорхе Масвидаля, Хабиба Нурмагомедова, Тони Фергюсона, Нейта Диаса, Ника Диаса, Камару Усмана и Колби Ковингтона.

«Готов драться с любым из этого списка», — ответил Макгрегор в своём Twitter.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в титульном поединке проиграл чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон выразил мнение, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.

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