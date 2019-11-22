Тайсон считает, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон высказал мнение о возможном исходе реванша между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегром.

«Хабиб победил Конора, верно? И они хотят драться снова! Люди хотят увидеть, как Макгрегор будет драться с Хабибом. Но он не сможет побить Хабиба. Он никогда не победит Хабиба, но публика заплатит, чтобы увидеть этот бой», —приводит слова Тайсона Daily Star.

В схватке, которая состоялась на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее Нурмагомедов расказал об ощущениях от победы над Макгрегором.