Серия поражений, проблемы со здоровьем и удобный стиль: почему Макгрегор предпочёл бою с Махачевым поединок с Серроне

Конор Макгрегор может встретиться с Дональдом Серроне 18 января 2020 года. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт, отметив, что контракт на бой пока не подписан. Почему экс-чемпион в двух весовых категориях остановился на кандидатуре американца и проигнорировал предложение Абдулманапа Нурмагомедова сразиться с Исламом Махачевым — в материале RT.

Новым соперником Конора Макгрегора с большой долей вероятности станет Дональд «Ковбой» Серроне. Об этом в разговоре с TMZ заявил президент UFC Дана Уайт. При этом функционер отметил, что на данный момент поединок ещё официально не назначен.

«У нас пока нет никакой договорённости — дело и близко к этому не подошло. Даже говорить об этом не хочу, потому что это вообще может не случиться. Но мы рассматриваем вариант Ковбоя», — заявил Уайт.

Кроме того, глава Абсолютного бойцовского чемпионата подтвердил, что возможный поединок между Макгрегором и Серроне может пройти 18 января 2020 года. Говоря о своём возвращении в октагон на пресс-конференции в Москве, сам ирландец также называл именно эту дату. Турнир состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет первым крупным шоу UFC в 2020 году.

Примечательно, что сам Ковбой первым рассказал о возможном поединке с Макгрегором. Он отметил, что переговоры о проведении схватки действительно ведутся, и выразил надежду, что они увенчаются успехом.

«Думаю, на этот раз это случится. Конор очень серьёзно настроен вернуться. Это будет весёлый поединок. Он великий боец. Не собираюсь принижать его достоинства. У него очень мощные удары», — заявил Серроне.

Стоит отметить, что в начале года уже ходили разговоры об этой встрече. Тогда Макгрегор восхитился досрочной победой Серроне над Александром Эрнандесом и заявил, что готов сам сразиться с триумфатором. Тот ответил согласием, однако впоследствии битва не состоялась. За короткий промежуток времени ирландец сначала завершил карьеру, а затем возобновил её, но к этому моменту Дональд уже договорился о бое с Элом Яквинтой.

Впоследствии Серроне расправился с бывшим оппонентом Хабиба Нурмагомедова, после чего потерпел два поражения подряд. Сначала его одолел Тони Фергюсон, а затем нокаутировал Джастин Гэтжи. Макгрегор же за это время успел восстановиться после травмы руки и начать подготовку к своему 12-му поединку под эгидой UFC.

Дональд всегда славился тем, что не отказывался от вызовов и старался как можно чаще выходить в октагон. Обычно он проводил за год как минимум по три схватки, а за первые девять месяцев 2019-го четырежды бился в клетке. С одной стороны, можно сказать, что американец находится в постоянном тонусе и является серьёзным испытанием для Конора. Но с другой — его смело можно назвать самым удобным оппонентом для Макгрегора среди представителей топ-5 лёгкого веса и более подходящим ему по стилю, чем тот же Махачев.

Во-первых, Серроне предпочитает биться в стойке, что на руку Макгрегору. Да, он обладает солидными навыками в партере, о чём говорит его чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но Дональд сам очень редко переводит соперников на канвас. Он может исполнить болевой или удушающий приём, однако сам вряд ли станет стягивать ирландца на настил.

Вероятнее всего, дуэль будет проходить на ногах, что даст Макгрегору не только вновь почувствовать уверенность в себе, но и использовать своё сильнейшее оружие — ударную технику. Серроне не сильно уступит ему в мастерстве, но вряд ли сможет выдержать темп визави. Несмотря на кажущуюся неторопливость, Конор очень быстро бьёт как руками, так и ногами, что вполне может стать ключевым фактором.

Во-вторых, Серроне уже неоднократно уступал досрочно, что лишний раз говорит не в его пользу. Ущерб от нокаутов имеет свойство накапливаться, из-за чего спортсмен становится ещё более уязвимым к ударам. Достаточно вспомнить примеры Андрея Орловского, Антонио «Бигфута» Силвы и Фёдора Емельяненко, которые в последнее время стали чрезмерно восприимчивы к попаданиям. Это было отлично заметно в битве россиянина с Райаном Бейдером, когда американцу для победы хватило не самого акцентированного хука в челюсть.

За последние четыре года Дональд четыре раза проигрывал нокаутом, причём он очень тяжело реагирует на удары не только в голову, но и по корпусу. Всем бойцам отлично известно, что он испытывает проблемы с печенью из-за пристрастия к алкоголю, а в 2006 году ему вынужденно удалили часть кишечника и желудка. Ковбой попал в серьёзную аварию и был экстренно прооперирован.

Не стоит забывать и о том, что на лице Серроне довольно легко образуются гематомы, что подходит Макгрегору. Ирландец всегда концентрировался на ударах в голову, вследствие чего уже ко второму раунду сможет спровоцировать появление нескольких рассечений. Именно это во многом помогло добиться успеха Фергюсону, правда, Дональд сам подписал капитуляцию, когда забыл о переломе носа и решил высморкаться. У него мгновенно закрылся глаз, что заставило судью прекратить схватку.

Кроме того, американец довольно возрастной боец, в связи с чем ему становится всё тяжелее выступать в лёгком весе. В свои 36 лет он уже слишком медлителен для категории, в которой спортсмены не имеют права опускаться ниже определённых скоростей. Это было отлично заметно в противостоянии с Гэтжи, который хоть и менее изобретателен в стойке, но бьёт гораздо быстрее и сильнее.

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На фоне Серроне Махачев кажется гораздо более тяжёлым оппонентом для Макгрегора. Он на восемь лет моложе пятого номера рейтинга и обладает отличными навыками работы в партере. Ислам мог стать отличной проверкой для Конора и показать, готов ли он на равных противостоять Хабибу в их возможном повторном поединке.

Несомненно, россиянин располагается заметно ниже в табели о рангах и также имеет в своём пассиве поражение нокаутом, но бой с ним имел бы для Макгрегора гораздо большее значение, чем битва с Серроне. В таком поединке ирландец не только сможет проверить свои силы в сражении с борцом, но и привлечь к себе внимание Нурмагомедова. Эффектная и досрочная победа над Исламом гарантированно вызовет у Хабиба желание отомстить и заставит его согласиться на бой-реванш.

Серроне же значительно больше подходит Макгрегору и является для него одним из самых лёгких оппонентов в первой десятке лёгкого веса. Более удобным можно считать разве что того же Яквинту, который не обладает ни умениями, ни физическими данными, чтобы на равных противостоять экс-чемпиону в двух весовых категориях.