Уайт прокомментировал ход переговоров о поединке Макгрегора с Серроне

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о переговорах по проведению боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Уайт прокомментировал ход переговоров о поединке Макгрегора с Серроне
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Никаких сделок нет, и даже близко к этому не подошли. Мне даже говорить об этом не нравится, потому что это может произойти, а может и не произойти», — приводит слова Уайта TMZ.

Он отметил, что, несмотря на это, Серроне рассматривается как потенциальный соперник Макгрегора на предстоящий поединок, который пройдёт 18 января.

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

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