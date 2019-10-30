Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном
- Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов
«Никто не удерживает нас от проведения этого боя. Он находится в процессе организации. Очевидно, что это поединок, который следует организовать. Он произойдёт», — цитирует Уайта BJPenn.com.
При этом Уайт заявил, что ориентировочно поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен состояться в I квартале 2020 года.
Таким образом, UFC в пятый раз постарается организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Предыдущие четыре поединка не состоялись из-за травм спортсменов.
Ранее Нэйт Диас заявил, что его не интересует поединок с Нурмагомедовым.