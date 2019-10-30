Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

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Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном
  • Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов
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«Никто не удерживает нас от проведения этого боя. Он находится в процессе организации. Очевидно, что это поединок, который следует организовать. Он произойдёт», — цитирует Уайта BJPenn.com.

При этом Уайт заявил, что ориентировочно поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен состояться в I квартале 2020 года. 

Таким образом, UFC в пятый раз постарается организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Предыдущие четыре поединка не состоялись из-за травм спортсменов.

Ранее Нэйт Диас заявил, что его не интересует поединок с Нурмагомедовым.

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