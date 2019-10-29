Диас заявил, что более не заинтересован в бое с Нурмагомедовым

Американские боец смешанных единоборств Нэйт Диас заявил, что его не интересует поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Заинтересован ли я в поединке с Нурмагомедовым? Нет. Я хотел выйти против него, когда это было интересно. Теперь это всё равно что пнуть мёртвую собаку. Разве я уже не пытался подраться с ним? Меня спрашивали, с кем я хочу выйти на бой. Я сказал, что с Хабибом. Мне отказали. Я сказал, что буду драться с Петтисом, а потом с Масвидалем», — приводит слова Диаса SCMP.

В 2015 году между Диасом и Нурмагомедовым произошла потасовка на турнире World Series of Fighting, во время которой американец дал россиянину пощёчину.

Ранее сообщалось, что Кокляев встретился с отцом Нурмагомедова.