Диас заявил, что более не заинтересован в бое с Нурмагомедовым
«Заинтересован ли я в поединке с Нурмагомедовым? Нет. Я хотел выйти против него, когда это было интересно. Теперь это всё равно что пнуть мёртвую собаку. Разве я уже не пытался подраться с ним? Меня спрашивали, с кем я хочу выйти на бой. Я сказал, что с Хабибом. Мне отказали. Я сказал, что буду драться с Петтисом, а потом с Масвидалем», — приводит слова Диаса SCMP.
В 2015 году между Диасом и Нурмагомедовым произошла потасовка на турнире World Series of Fighting, во время которой американец дал россиянину пощёчину.
Ранее сообщалось, что Кокляев встретился с отцом Нурмагомедова.