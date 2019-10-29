Кокляев встретился с отцом Нурмагомедова

Короткая ссылка
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев в преддверии боя с Александром Емельяненко встретился с отцом российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом.
Кокляев встретился с отцом Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Мои тренеры Эдгар и Николай, а также человек, не нуждающийся в представлении. Абдулманап Магомедович Нурмагомедов! При нашей встрече оказался прекрасным собеседником с великолепным чувством юмора и ярким остроумием», — написал спортсмен в Instagram.

Кокляев проведёт поединок по правилам бокса с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко 29 ноября в Москве.

Ранее отец Нурмагомедова назвал условие, при котором может состояться реванш с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить