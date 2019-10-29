Кокляев встретился с отцом Нурмагомедова

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев в преддверии боя с Александром Емельяненко встретился с отцом российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом.

«Мои тренеры Эдгар и Николай, а также человек, не нуждающийся в представлении. Абдулманап Магомедович Нурмагомедов! При нашей встрече оказался прекрасным собеседником с великолепным чувством юмора и ярким остроумием», — написал спортсмен в Instagram.

Кокляев проведёт поединок по правилам бокса с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко 29 ноября в Москве.

Ранее отец Нурмагомедова назвал условие, при котором может состояться реванш с Макгрегором.