Отец Нурмагомедова назвал условие, при котором может состояться реванш с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условии, при котором состоится реванш его сына с Конором Макгрегором в Москве.

«Теоретически поединок может состояться. Если двое бойцов, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Это один из вариантов. Резкие высказывания Макгрегора? Остались шоу, игры, заявления и клоунада. Но он же никого не побеждал три с половиной года. Всё говорит и говорит. А людям нужны поединки. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают», — цитирует Нурмагомедова «РЕН ТВ».

В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года, когда на турнире UFC 229 проиграл Хабибу Нурмагомедову. Главными претендентами на бой с россиянином являются Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.

Ранее сообщалось, как Тактаров провоцирует Нурмагомедова на реванш с Макгрегором.