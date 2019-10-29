Отец Нурмагомедова назвал условие, при котором может состояться реванш с Макгрегором
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«Теоретически поединок может состояться. Если двое бойцов, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Это один из вариантов. Резкие высказывания Макгрегора? Остались шоу, игры, заявления и клоунада. Но он же никого не побеждал три с половиной года. Всё говорит и говорит. А людям нужны поединки. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают», — цитирует Нурмагомедова «РЕН ТВ».
В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года, когда на турнире UFC 229 проиграл Хабибу Нурмагомедову. Главными претендентами на бой с россиянином являются Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.
Ранее сообщалось, как Тактаров провоцирует Нурмагомедова на реванш с Макгрегором.